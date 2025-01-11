Об истоках революции: не повезло с лидером, подвело сельское хозяйство, не родилась промышленность

Задаваясь вопросом, как изменить профиль сирийской экономики, следует прежде всего подчеркнуть, что едва ли не центральная системной проблемой, которую так и не удалось решить за двадцать четыре года правления Башара Асада, является зависимость экономики Сирии от аграрного сектора. До 2011 года сельское хозяйство Сирии составляло внушительные 10 процентов от ВВП (сектор, в который было вовлечено 17 процентов населения страны, приносил стране около 25 процентов экспортных доходов). Учитывая, что климатически, географически и с точки зрения наличия подходящих почв Сирия является рискованной зоной для интенсивного сельского хозяйства, столь внушительная доля аграрного сектора в экономике требует достаточных резервов для компенсации последствий неурожаев и прочих рисков.

Не говоря уже о том, что засуха, поразившая Сирию в середине 2000-х годов, вытолкнула массу сирийцев в центральные города и столицу, создав в них проблемы перенаселения от наплыва внутренних «климатических» беженцев. Но и перенаправить трудовые ресурсы в сферу промышленного производства было также проблематично, учитывая, что перед началом гражданской войны продажа нефти приносила Сирии всего 25 процентов экспортных доходов. Словом, учитывая слабую индустриализацию, Сирия даже без внутреннего политического конфликта, связанного с диктатурой режима Асада, стояла на пороге взрывоопасных социально-экономических проблем. Если взглянуть на список стран с оценкой доли аграрного сектора в ВВП по методологии агентства Business Europe (бывшая UNICE), сразу же обращаешь внимание на то, что показатель свыше 10 процентов относится к странам, где вызванные экономическими проблемами политические кризисы и волнения случались неоднократно. В частности, в Албании аграрный сектор занимает 18,6 процента от ВВП, в Таджикистане – 27 процентов, в Кыргызстане - 11,6, в Узбекистане - 24,3, а в Армении - в диапазоне от 9,2 до 11,1 процента в разные годы. Если исходить из критериев Business Europe, то Азербайджан с его 6,1 процента аграрного сектора в ВВП не должен испытывать проблем перекоса экономики в сторону сельского хозяйства. В любом случае есть значительно больше возможностей эффективно регулировать эту проблему.

В Сирии же сложилась просто катастрофическая ситуация. По данным на 2022 год, за чертой бедности находились 69 процентов населения этой страны или примерно 15 из 22 миллионов сирийцев. Исходя из этих реалий, основным вектором развития Сирии должна стать новая индустриализация. То есть вторая волна после совершенной в Сирии в 1970-1980 годы с помощью СССР индустриальной революции. Напомним, что советскими инженерами, в том числе выходцами из Азербайджана, в Сирии были построены железная дорога Дамаск - Хомс, гидроузел на реке Евфрат, реконструированный в 1980-х годах, ЛЭП высокого напряжения Ас-Саура - Мескене, Тартус - Банниас и другие энергетические объекты. Также при помощи советских инженеров и техников велись работы по расширению порта Латакия, строился железнодорожный мост через реку Евфрат около Абу-Кемаля, производились изыскательские работы по строительству крупной тепловой электростанции в районе Дамаска, а азербайджанские специалисты оказывали сирийцам в 70-е годы ХХ века техническое содействие по добыче нефти, бурению скважин, проектированию и обустройству нефтепромыслов. С их помощью также велись работы по сельскохозяйственному освоению земель, была построена плотина на реке аль-Кабир аль-Шамали, а на реке Евфрат по сей день функционирует каскад электростанций, построенный на кредиты, полученные от СССР.