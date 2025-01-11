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Дом Камалы Харрис во время пожаров могли ограбить

15:20 603

В доме вице-президента США Камалы Харрис в Брентвуде (Лос-Анджелес) могла произойти кража со взломом, сообщает телеканал ABC7.

Инцидент произошел в субботу, когда в полицию поступило соответствующее сообщение. Однако в ходе проверки следов взлома обнаружено не было. Несмотря на отсутствие доказательств взлома, двое человек были задержаны за нарушение комендантского часа, установленного в связи с чрезвычайной ситуацией.

Телеканал ABC7 также отметил, что в настоящее время по данному инциденту ведется расследование.

Пожары в Лос-Анджелесе вспыхнули 7 января 2025 года. Огонь уничтожил множество домов известных американских звезд. Население районов, которые попадают в зону распространения огня, экстренно эвакуируют.

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