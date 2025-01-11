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Венгрия критикует последний удар Байдена по России

15:25 760

Последний пакет санкций США против России «представляет серьезный вызов» для Центральной Европы в области энергетики и ведет к росту цен на топливо.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя решение администрации Джо Байдена ввести карательные меры против российских нефтегазовых компаний, а также сербской компании NIS.

«Этот новый пакет санкций представляет серьезный вызов для Центральной Европы, поскольку в санкционный список здесь, в Центральной Европе, включена компания, играющая ключевую роль в поставках нефти в Сербию», - сказал глава МИД.

Сийярто отметил, что эти санкции ведут к сокращению поставок нефти и газа и «могут привести к серьезному повышению цен на топливо в Центральной Европе».

«Поэтому в ближайшие дни и недели мы будем проводить тесные консультации с нашими региональными партнерами, чтобы минимизировать влияние энергетических санкций на повышение цен на топливо для защиты венгерского народа и экономики Центральной Европы», - сообщил Сийярто.

Он отметил, что санкции введены администрацией Байдена, потерпевшей поражение на выборах в США и находящейся у власти последние дни.

10 января администрация Байдена объявила о масштабном пакете санкций в отношении российского нефтегазового сектора. Санкции были введены против компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк» компании «Новатэк». Под санкции попали также 183 танкера, трейдеры, нефтесервисные фирмы, главы ряда нефтяных компаний, представители руководства Минэнерго России. В санкционный список была также включена компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии») - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Ее производственные мощности находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются «Газпром нефть» (50% акций), «Газпром» (6,15%) и Сербия (29,87%).

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