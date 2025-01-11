В США Хабиба Нурмагомедова высадили с рейса

У спортсмена, летевшего самолетом American Airlines из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес, произошел конфликт с бортпроводницей. Хабиб занял место у аварийного выхода, и стюардесса во время предполетных инструкций уточнила у него, сможет ли он в случае аварийной ситуации помочь другим пассажирам. Нурмагомедов не сразу понял, что от него хотят, и это вызвало небольшую ссору между ним и членом экипажа. Боец также отказал в просьбе пересесть на другое место, посчитав эту ситуацию несправедливой. В итоге его заставили покинуть самолет.

Как выяснилось позднее, бортпроводница посчитала уровень владения английским языком Нурмагомедова слишком низким, чтобы сидеть у аварийного выхода, где может потребоваться быстро выполнять инструкции экипажа.

«На регистрации меня спросили, знаю ли я английский. Я ответил «Да». Тогда зачем вы это делаете, ребята? Это несправедливо», - говорил Нурмагомедов.

Бортпроводница сообщила, что позовет супервайзера, который выпроводит спортсмена из самолета. В итоге за Хабибом действительно пришел мужчина в оранжевой манишке и попросил выйти.

Боец ММА не стал сопротивляться, взял свой рюкзак и спокойно покинул самолет.