Авиаудар России по интернату в Судже: погибла женщина

Российская авиация нанесла авиаудар по интернату для пожилых людей в городе Суджа. Об этом сообщил представитель военной комендатуры ВСУ на территории Курской области Алексей Дмитрашковский.

По его словам, вечером в субботу в районе интерната было нанесено два авиаудара. «В результате женщина получила рваную рану руки. По состоянию на утро данная женщина умерла», — сообщил спикер военной комендатуры.

Он также рассказал, что помещение интерната сильно повреждено, выбиты все окна и двери. По словам Дмитрашковского, в интернате находятся пожилые люди, многие из них с инвалидностью. В общей сложности на российской территории, находящейся под контролем Украины, осталось более 2 тысяч человек, говорит он.