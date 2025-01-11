USD 1.7000
EUR 1.7502
RUB 1.6626
Подписаться на уведомления
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»
Новость дня
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»

Авиаудар России по интернату в Судже: погибла женщина

15:35 892

Российская авиация нанесла авиаудар по интернату для пожилых людей в городе Суджа. Об этом сообщил представитель военной комендатуры ВСУ на территории Курской области Алексей Дмитрашковский.

По его словам, вечером в субботу в районе интерната было нанесено два авиаудара. «В результате женщина получила рваную рану руки. По состоянию на утро данная женщина умерла», — сообщил спикер военной комендатуры.

Он также рассказал, что помещение интерната сильно повреждено, выбиты все окна и двери. По словам Дмитрашковского, в интернате находятся пожилые люди, многие из них с инвалидностью. В общей сложности на российской территории, находящейся под контролем Украины, осталось более 2 тысяч человек, говорит он.

Экобедствие: пять тысяч тонн мазута на дне Черного моря
Экобедствие: пять тысяч тонн мазута на дне Черного моря
16:45 315
Америка не справляется с пожарами: число жертв растет, тысячи эвакуированных
Америка не справляется с пожарами: число жертв растет, тысячи эвакуированных обновлено 16:16
16:16 3481
Призыв Турции к арабским странам
Призыв Турции к арабским странам обновлено 15:45
15:45 2704
Пашинян готовится выполнить еще одно требование Алиева. Когда и как?
Пашинян готовится выполнить еще одно требование Алиева. Когда и как? наш комментарий
14:38 3648
Россия больше не защитник Армении… Путь Азербайджана на Мегри открыт
Россия больше не защитник Армении… Путь Азербайджана на Мегри открыт горячая тема
04:39 13416
Еще один итог 2024 года: госструктуры в Азербайджане чинят авторам кинокартин всевозможные препятствия
Еще один итог 2024 года: госструктуры в Азербайджане чинят авторам кинокартин всевозможные препятствия
14:54 1374
На что рассчитывает Армения без России?
На что рассчитывает Армения без России? главная тема
03:00 7485
Иран бросает вызов Израилю и США
Иран бросает вызов Израилю и США видео
14:36 2150
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур… главная тема
13:54 3457
Эти смешные неработающие санкции
Эти смешные неработающие санкции горячая тема
11 января 2025, 23:41 8169
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия
12:15 5865

ЭТО ВАЖНО

Экобедствие: пять тысяч тонн мазута на дне Черного моря
Экобедствие: пять тысяч тонн мазута на дне Черного моря
16:45 315
Америка не справляется с пожарами: число жертв растет, тысячи эвакуированных
Америка не справляется с пожарами: число жертв растет, тысячи эвакуированных обновлено 16:16
16:16 3481
Призыв Турции к арабским странам
Призыв Турции к арабским странам обновлено 15:45
15:45 2704
Пашинян готовится выполнить еще одно требование Алиева. Когда и как?
Пашинян готовится выполнить еще одно требование Алиева. Когда и как? наш комментарий
14:38 3648
Россия больше не защитник Армении… Путь Азербайджана на Мегри открыт
Россия больше не защитник Армении… Путь Азербайджана на Мегри открыт горячая тема
04:39 13416
Еще один итог 2024 года: госструктуры в Азербайджане чинят авторам кинокартин всевозможные препятствия
Еще один итог 2024 года: госструктуры в Азербайджане чинят авторам кинокартин всевозможные препятствия
14:54 1374
На что рассчитывает Армения без России?
На что рассчитывает Армения без России? главная тема
03:00 7485
Иран бросает вызов Израилю и США
Иран бросает вызов Израилю и США видео
14:36 2150
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур… главная тема
13:54 3457
Эти смешные неработающие санкции
Эти смешные неработающие санкции горячая тема
11 января 2025, 23:41 8169
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия
12:15 5865
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться