Шольц назвал «неплохой новостью» планы Трампа встретиться с Путиным

Вероятная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — «неплохая новость», заявил канцлер Германии, кандидат на этот пост от СДПГ Олаф Шольц. Его слова приводит Tagesschau.

«В этом отношении это неплохая новость, если американский президент и российский президент также хотят встретиться», — сказал он.

Шольц признал, что однажды наступит момент для реальных дискуссий. Германия продолжит поддерживать Украину и должна оставаться ее крупнейшим союзником в Европе, однако «убийства должны прекратиться», добавил немецкий канцлер. По его словам, условия мира не должны быть навязаны Киеву.

10 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Путин выразил желание провести встречу с ним и сейчас к ней идет подготовка. Когда и где может пройти мероприятие, он не уточнил. В Кремле на заявление избранного президента США ответили, что президент РФ Владимир Путин не раз говорил об открытости к контактам с иностранными лидерами, в том числе с Трампом. Для такого диалога никаких условий не требуется, только политическая воля и обоюдное желание, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.