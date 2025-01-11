Удар по командному пункту россиян

Украинские военные нанесли удар по командному пункту России в Донецкой области. Он располагался в Новогродовке, сообщает Генштаб ВСУ.

«Сегодня (12 января – ред.) Вооруженные силы Украины нанесли очередной высокоточный воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области», - говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, эта операция является продолжением серии огневых поражений командных пунктов российских сил на Донецком направлении.