Гренландцы в шоке от заявлений Трампа, но есть и плюс

По словам собеседников издания, для гренландцев стал шоком «агрессивный тон» Трампа, который «вверг Гренландию в геополитической шторм». Заявления Трампа оскорбили многих, им не понравилось, что об их родине говорили как об объекте недвижимости, сказал бывший премьер-министр Гренландии Куупик Клейст: «Нельзя просто взять и купить страну или живущих там людей».

По словам полярного исследователя Оле Йоргена Хаммекена, некоторых напугали слова Трампа, хотя люди не восприняли их буквально. Тем не менее в интересе избранного президента к острову есть и положительная сторона: республиканец вынес вопрос о будущем Гренландии на всеобщее обозрение, и «теперь Дании придется прислушаться» к желанию властей острова приобрести большую самостоятельность.

Гренландия была датской колонией, пока в 1979 году не обрела самоуправление и собственный парламент. Сейчас это автономная датская территория, она имеет право принимать решения по большинству вопросов, за исключением внешней политики и политики безопасности, но жители острова, которые побеседовали с FT, сказали, что «хотят большего политического контроля». «Никто здесь не хочет быть частью США, но они хотят, чтобы у Гренландии было больше влияния», — отметила консультант в сфере горнодобывающей промышленности Болетт Нильсен.

По словам Хаммекена, благодаря Трампу «баланс между Гренландией и Данией сильно изменился всего за последние несколько дней».

В то же время многие осознают, что у острова недостаточно развита экономика, чтобы разорвать связи с Копенгагеном. «Когда люди говорят о независимости, я не до конца понимаю, что это значит. <...> Сейчас мы живем только за счет моря и немного за счет туризма», — признается музыкант Джон Хансен.

С этим согласны представители бизнес-сообщества, которые считают, что Гренландия «слишком мала и слишком уязвима» и нуждается в «развитии других областей», в частности добычи полезных ископаемых.