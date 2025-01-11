USD 1.7000
EUR 1.7502
RUB 1.6626
Подписаться на уведомления
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»
Новость дня
Президент Сербии: «Получили плохую новость от азербайджанских братьев»

Гренландцы в шоке от заявлений Трампа, но есть и плюс

16:27 515

Многие гренландцы с тревогой восприняли заявления избранного президента США Дональда Трампа, изъявившего желание купить остров, сообщает Financial Times, журналисты которой пообщались с жителями столицы Гренландии Нуука.

По словам собеседников издания, для гренландцев стал шоком «агрессивный тон» Трампа, который «вверг Гренландию в геополитической шторм». Заявления Трампа оскорбили многих, им не понравилось, что об их родине говорили как об объекте недвижимости, сказал бывший премьер-министр Гренландии Куупик Клейст: «Нельзя просто взять и купить страну или живущих там людей».

По словам полярного исследователя Оле Йоргена Хаммекена, некоторых напугали слова Трампа, хотя люди не восприняли их буквально. Тем не менее в интересе избранного президента к острову есть и положительная сторона: республиканец вынес вопрос о будущем Гренландии на всеобщее обозрение, и «теперь Дании придется прислушаться» к желанию властей острова приобрести большую самостоятельность.

Гренландия была датской колонией, пока в 1979 году не обрела самоуправление и собственный парламент. Сейчас это автономная датская территория, она имеет право принимать решения по большинству вопросов, за исключением внешней политики и политики безопасности, но жители острова, которые побеседовали с FT, сказали, что «хотят большего политического контроля». «Никто здесь не хочет быть частью США, но они хотят, чтобы у Гренландии было больше влияния», — отметила консультант в сфере горнодобывающей промышленности Болетт Нильсен.

По словам Хаммекена, благодаря Трампу «баланс между Гренландией и Данией сильно изменился всего за последние несколько дней».

В то же время многие осознают, что у острова недостаточно развита экономика, чтобы разорвать связи с Копенгагеном. «Когда люди говорят о независимости, я не до конца понимаю, что это значит. <...> Сейчас мы живем только за счет моря и немного за счет туризма», — признается музыкант Джон Хансен.

С этим согласны представители бизнес-сообщества, которые считают, что Гренландия «слишком мала и слишком уязвима» и нуждается в «развитии других областей», в частности добычи полезных ископаемых.

Экобедствие: пять тысяч тонн мазута на дне Черного моря
Экобедствие: пять тысяч тонн мазута на дне Черного моря
16:45 321
Америка не справляется с пожарами: число жертв растет, тысячи эвакуированных
Америка не справляется с пожарами: число жертв растет, тысячи эвакуированных обновлено 16:16
16:16 3482
Призыв Турции к арабским странам
Призыв Турции к арабским странам обновлено 15:45
15:45 2712
Пашинян готовится выполнить еще одно требование Алиева. Когда и как?
Пашинян готовится выполнить еще одно требование Алиева. Когда и как? наш комментарий
14:38 3651
Россия больше не защитник Армении… Путь Азербайджана на Мегри открыт
Россия больше не защитник Армении… Путь Азербайджана на Мегри открыт горячая тема
04:39 13417
Еще один итог 2024 года: госструктуры в Азербайджане чинят авторам кинокартин всевозможные препятствия
Еще один итог 2024 года: госструктуры в Азербайджане чинят авторам кинокартин всевозможные препятствия
14:54 1375
На что рассчитывает Армения без России?
На что рассчитывает Армения без России? главная тема
03:00 7485
Иран бросает вызов Израилю и США
Иран бросает вызов Израилю и США видео
14:36 2152
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур… главная тема
13:54 3461
Эти смешные неработающие санкции
Эти смешные неработающие санкции горячая тема
11 января 2025, 23:41 8169
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия
12:15 5867

ЭТО ВАЖНО

Экобедствие: пять тысяч тонн мазута на дне Черного моря
Экобедствие: пять тысяч тонн мазута на дне Черного моря
16:45 321
Америка не справляется с пожарами: число жертв растет, тысячи эвакуированных
Америка не справляется с пожарами: число жертв растет, тысячи эвакуированных обновлено 16:16
16:16 3482
Призыв Турции к арабским странам
Призыв Турции к арабским странам обновлено 15:45
15:45 2712
Пашинян готовится выполнить еще одно требование Алиева. Когда и как?
Пашинян готовится выполнить еще одно требование Алиева. Когда и как? наш комментарий
14:38 3651
Россия больше не защитник Армении… Путь Азербайджана на Мегри открыт
Россия больше не защитник Армении… Путь Азербайджана на Мегри открыт горячая тема
04:39 13417
Еще один итог 2024 года: госструктуры в Азербайджане чинят авторам кинокартин всевозможные препятствия
Еще один итог 2024 года: госструктуры в Азербайджане чинят авторам кинокартин всевозможные препятствия
14:54 1375
На что рассчитывает Армения без России?
На что рассчитывает Армения без России? главная тема
03:00 7485
Иран бросает вызов Израилю и США
Иран бросает вызов Израилю и США видео
14:36 2152
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур… главная тема
13:54 3461
Эти смешные неработающие санкции
Эти смешные неработающие санкции горячая тема
11 января 2025, 23:41 8169
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия
12:15 5867
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться