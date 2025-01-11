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Экобедствие: пять тысяч тонн мазута на дне Черного моря

16:45 322

Около 5000 тонн мазута остаются на дне Черного моря после крушения танкеров, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Около 5000 тонн где-то на дне лежат. Это некая желеобразная масса, которая никуда не движется», — рассказал губернатор, пишут российские СМИ.

Кондратьев отметил, что после очистки пляжей от нефтепродуктов предстоит их рекультивация. Вывезенный песок можно будет очистить от мазута, но использоваться он может только при сооружении дорог.

МЧС РФ сообщило, что загрязнения мазутом обнаружены на побережье Ялты, а также в Керчи, Евпатории, Сакском, Черноморском, Ленинском районах Крыма, на острове Тузла и в акватории моря.

2 января Минтранс России заявлял, что в результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута из 9,2 тыс., перевозимых танкерами «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Работы по очистке ведутся практически с момента крушения, которое произошло 15 декабря. За это время только с побережья Анапы и Темрюкского района Краснодарского края вывезено порядка 155 тыс. тонн песка с мазутом. Еще 43,5 тыс. тонн загрязненного грунта собрали в Крыму.

10 января в ходе осмотра кормы севшего на мель танкера «Волгонефть-239» была обнаружена новая утечка площадью около 2,8 тыс. кв.м. Также мазут выбросило на берег Азовского моря под оккупированным Бердянском в Запорожской области, протяженность загрязненного участка составила 14,5 км, сообщил назначенный Россией «глава» Евгений Балицкий.

Танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Черном море 15 декабря, в общей сложности они перевозили более 9000 т топлива. К утру 17 декабря нефтепродукты вынесло на берег Краснодарского края. 9 января президент РФ Владимир Путин назвал происшествие одним из самых больших экологических вызовов и поручил создать штаб по ликвидации разлива мазута в Керченском проливе, который работал бы на месте ЧП. По данным МЧС РФ, при крушении танкеров погиб один человек. Остальные 26 членов экипажей двух танкеров были эвакуированы. СК возбудил два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

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