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На высоте 224 м: эстонский канатоходец прошел между двумя небоскребами

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16:59 1473

Эстонец Яан Русе, трехкратный чемпион мира по слэклайну (хождение по слабонатянутой стропе), прошел по 100-метровому канату, протянутому между двумя небоскребами в Дубае, сообщает Emirates News Agency.

Канат был натянут между небоскребами Jumeirah Emirates Towers на высоте 224 м. Русе прошел по нему дважды — от одной башни к другой и обратно. Слэклайнер выполнил несколько трюков по время перехода и даже лег на канат.

Эстонец прошелся по канату в день своего 33-летия.

В прошлом году спортсмен прошел 3,6 км по Мессинскому проливу, который соединяет Сицилию с материковой Италией, по канату толщиной 1,9 см. В сентябре 2024 года эстонский слэклайнер преодолел больше километра над проливом Босфор на высоте 165 метров, став первым человеком в мире, который перешел из одной части света в другую по канату. Также в прошлом году бесстрашный эстонец провел сложное выступление по слэклайну между башнями Flame Towers в Баку.

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