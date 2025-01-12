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Сеул подтвердил захват Киевом в плен северокорейских военных

17:22 1645

Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи в воскресенье, 12 января, подтвердила произошедший тремя днями ранее захват в плен Украиной двух северокорейских солдат в российской Курской области.

Южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на данные NIS также подтвердило, что один из солдат на допросе украинских следователей рассказал о своем прибытии в РФ в ноябре, где он прошел военную подготовку в российских войсках.

Захваченный в плен военный также признал, что северокорейские солдаты «понесли значительные потери», принимая участие в войне против Украины на стороне России. NIS также подтвердила озвученные накануне данные Службы безопасности Украины (СБУ), что изначально солдат Пхеньяна считал, что он отправлен в Россию на военные учения, и только по прибытии в РФ понял, что его отправили на боевое задание.

Кроме того, NIS заявила, что один из двоих северокорейских солдат до взятия в плен «не получал ни еды, ни воды в течение четырех-пяти дней». Служба Южной Кореи продолжает сотрудничать с СБУ для обмена информацией о северокорейских солдатах, принимающих участие в войне, отмечается в сообщении Yonhap.

О взятии военнослужащими ВСУ в Курской области в плен северокорейцев сообщил накануне президент Владимир Зеленский, опубликовав их фотографии. «Это двое солдат, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, общаются со следователями СБУ», - написал он.

Зеленский поручил СБУ обеспечить журналистам доступ к этим пленным. «Мир должен знать, что происходит», - добавил президент.

Пленные говорят только на корейском, общение с ними происходит через переводчиков во взаимодействии с разведкой Южной Кореи. Один из них, 2005 года рождения, по данным СБУ, на момент взятия в плен имел при себе военный билет РФ, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тува. Во время допроса он заявил, что документ ему выдали осенью 2024 года, когда группа северокорейских военных в течение недели проходила боевое слаживание с россиянами.

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