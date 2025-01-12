Фицо настроен серьезно: Словакия будет «давить» на Украину

В рамках работы технической группы по энергетике Словакия намерена «оказывать давление» на Украину, чтобы восстановить транзит российского газа.

Техническая группа ЕС-Словакия была создана после прекращения поставок газа из России.

«С понедельника специальная группа… будет и дальше создавать давление на украинскую сторону, чтобы возобновился поток газа с востока на запад», – сказал Фицо в эфире телеканала ТА3, добавив, что сама Украина теряет на сборах за транзит газа порядка 800 млн евро.

Фицо уточнил, что Словакия приступит к ответным мерам в отношении Украины, если будет видеть, что переговоры по возобновлению транзита газа в течение 3-4 недель ни к чему не ведут.

Ранее Фицо заявлял, что Словакия рассматривает возможность применения жестких мер в отношении Украины из-за ситуации с газом. В частности, он пригрозил заблокировать финансовую помощь Киеву и наложить вето на решение ЕС направить стране еще 50 млрд евро.