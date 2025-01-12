Евросоюз обсудит отмену санкций против Сирии. А Бербок наконец пожали руку

«Мы работаем над тем, чтобы к этому времени действительно появилась возможность принять решение о том, сможем ли мы это сделать», - приводит ее слова Reuters.

Заседание Совета ЕС в Брюсселе, на котором, как ожидается, главы МИД ЕС обсудят этот вопрос, запланировано на 27 января.

В соцсети X Каллас одновременно разместила пост, в котором заявила, что ЕС «рассмотрит смягчение санкций», а не их отмену, не уточнив, когда это может произойти.

Ранее глава евродипломатии заявляла, что ЕС будет добиваться в первоочередном порядке от новых властей Сирии закрытия российских баз на территории страны.

В то же время МИД ФРГ сообщил в X, что Германия выделит дополнительную гуманитарную помощь Сирии в размере €50 млн. «Для гражданского населения в переходный период мы предоставляем дополнительные €50 млн гуманитарной помощи… Ведь это служит цели стабилизации ситуации в Сирии и обеспечения нашей собственной безопасности в Германии и в Европе», - говорится в заявлении МИД.

Глава МИД Германии Анналена Бербок 12 января участвует в расширенных переговорах по Сирии, которые проходят в Эр-Рияде по инициативе Саудовской Аравии. В рамках этого мероприятия Бербок провела встречу с министром иностранных дел переходного правительства Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани. Последний приветствовал ее рукопожатием, пишет агентство DPA со ссылкой на источники в делегации ФРГ.

3 января Бербок вместе с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро посетила Дамаск. Тогда представители новых властей Сирии отказали главе МИД ФРГ - женщине - в рукопожатии. Ей не подали руку в аэропорту Дамаска, позже точно так же поступил лидер Сирии Ахмед аш-Шараа.