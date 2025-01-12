Польша закрыла небо для самолета словацкой делегации. Он летел в Россию

Польша запретила пролетать через свое воздушное пространство самолету делегации парламента Словакии, который направлялся с визитом в Россию. Делегация полетит в Москву через Германию и Чехию.

Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко.

«Не понимаю этого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность», — сказал он.

По словам Данко, словацкая делегация прибудет в Москву к вечеру, в России у членов делегации запланированы встречи и мероприятия.

5 января Данко заявил, что его визит в Москву в январе поспособствует восстановлению отношений с Россией. По его словам, эта поездка станет продолжением диалога, который начал премьер Словакии Роберт Фицо, когда совершил визит в Москву 22 декабря 2024 года.