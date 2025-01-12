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У Трампа готовят переговоры с Путиным

18:46 797

В США ведется активная подготовка к встрече главы следующей администрации Белого дома с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом впервые заявил будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц 12 января 2025 года.

Трамп ранее неоднократно заявлял о готовности провести переговоры с Путиным. 10 января Трамп заявил, что Путин выразил желание провести встречу с ним и сейчас к ней идет подготовка. 

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