Правительственные войска Судана вернули город

Отмечается, что это может стать поворотным моментом в гражданской войне, длящейся с весны 2023 года.

Захват Вад-Медани, города в восточной провинции Судана Аль-Джазира, стал главным достижением правительственной армии за почти два года кровопролитной войны с повстанческими силами.

Лидер повстанческих «Сил быстрого реагирования» (СБР) генерал Мухаммед Хамдан Дагло (известный также как Хемидти) уже признал потерю города.

СБР распространили аудиосообщение своего командира, в котором тот объяснил, что правительственная армия смогла одержать победу за счет превосходства в воздухе, в том числе благодаря использованию беспилотников иранского производства. При этом генерал пообещал продолжать борьбу до победы, даже если на это уйдет еще 20 лет.

Вад-Медани расположен в 140 км к югу от столицы Судана Хартума. В декабре 2023 года он был захвачен повстанцами. В мае 2024 года правительственные войска начали наступление на город.

Новая война в Судане началась в апреле 2023 года из-за разногласий между военными, входившими в Переходный суверенный совет, управлявший страной после очередного переворота в 2021 году. Фактический лидер Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан не смог договориться со своим заместителем, командующим «Силами быстрого реагирования».

СБР были созданы в 2013 году, за это время «Силы быстрого реагирования» успели принять участие в войнах в Йемене и Ливии, а также жестоко подавляли восстание в провинции Дарфур. К 2023 году численность военизированной группировки превышала 100 тыс. человек. Бойцы СБР контролируют самые прибыльные в Судане золотые рудники, расположенные в Северном Дарфуре, с недавнего времени получили контроль и над золотыми шахтами, расположенными в Сонго, рядом с границей с ЦАР.

8 января США ввели санкции против «Сил быстрого реагирования», обвинив суданское военизированное движение в геноциде. Также ввели в отношении Дагло персональные санкции.

Точных данных о числе жертв войны в Судане нет, однако спецпредставитель США в стране Том Перриелло говорил, что жертвами конфликта стало в общей сложности до 150 тыс. человек.