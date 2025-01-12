USD 1.7000
EUR 1.7502
RUB 1.6626
Подписаться на уведомления
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Новость дня
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…

Правительственные войска Судана вернули город

19:12 208

Суданская армия заявила о захвате города Вад-Медани на востоке страны, находившегося под контролем повстанцев, сообщает BBC.

Отмечается, что это может стать поворотным моментом в гражданской войне, длящейся с весны 2023 года.

Захват Вад-Медани, города в восточной провинции Судана Аль-Джазира, стал главным достижением правительственной армии за почти два года кровопролитной войны с повстанческими силами.

Лидер повстанческих «Сил быстрого реагирования» (СБР) генерал Мухаммед Хамдан Дагло (известный также как Хемидти) уже признал потерю города.

СБР распространили аудиосообщение своего командира, в котором тот объяснил, что правительственная армия смогла одержать победу за счет превосходства в воздухе, в том числе благодаря использованию беспилотников иранского производства. При этом генерал пообещал продолжать борьбу до победы, даже если на это уйдет еще 20 лет.

Вад-Медани расположен в 140 км к югу от столицы Судана Хартума. В декабре 2023 года он был захвачен повстанцами. В мае 2024 года правительственные войска начали наступление на город.

Новая война в Судане началась в апреле 2023 года из-за разногласий между военными, входившими в Переходный суверенный совет, управлявший страной после очередного переворота в 2021 году. Фактический лидер Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан не смог договориться со своим заместителем, командующим «Силами быстрого реагирования».

СБР были созданы в 2013 году, за это время «Силы быстрого реагирования» успели принять участие в войнах в Йемене и Ливии, а также жестоко подавляли восстание в провинции Дарфур. К 2023 году численность военизированной группировки превышала 100 тыс. человек. Бойцы СБР контролируют самые прибыльные в Судане золотые рудники, расположенные в Северном Дарфуре, с недавнего времени получили контроль и над золотыми шахтами, расположенными в Сонго, рядом с границей с ЦАР.

8 января США ввели санкции против «Сил быстрого реагирования», обвинив суданское военизированное движение в геноциде. Также ввели в отношении Дагло персональные санкции.

Точных данных о числе жертв войны в Судане нет, однако спецпредставитель США в стране Том Перриелло говорил, что жертвами конфликта стало в общей сложности до 150 тыс. человек.

У Трампа готовят переговоры с Путиным
У Трампа готовят переговоры с Путиным
18:46 798
Требование США к Сербии
Требование США к Сербии
18:18 1539
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия все еще актуально
12:15 7061
Об истоках революции: не повезло с лидером, подвело сельское хозяйство, не родилась промышленность
Об истоках революции: не повезло с лидером, подвело сельское хозяйство, не родилась промышленность копаем глубже
15:15 2872
Экобедствие: пять тысяч тонн мазута на дне Черного моря
Экобедствие: пять тысяч тонн мазута на дне Черного моря
16:45 1841
Америка не справляется с пожарами: число жертв растет, тысячи эвакуированных
Америка не справляется с пожарами: число жертв растет, тысячи эвакуированных обновлено 16:16
16:16 4736
Призыв Турции к арабским странам
Призыв Турции к арабским странам обновлено 15:45
15:45 4825
Пашинян готовится выполнить еще одно требование Алиева. Когда и как?
Пашинян готовится выполнить еще одно требование Алиева. Когда и как? наш комментарий
14:38 6019
Россия больше не защитник Армении… Путь Азербайджана на Мегри открыт
Россия больше не защитник Армении… Путь Азербайджана на Мегри открыт горячая тема
04:39 14273
Еще один итог 2024 года: госструктуры в Азербайджане чинят авторам кинокартин всевозможные препятствия
Еще один итог 2024 года: госструктуры в Азербайджане чинят авторам кинокартин всевозможные препятствия
14:54 2220
На что рассчитывает Армения без России?
На что рассчитывает Армения без России? главная тема
03:00 7829

ЭТО ВАЖНО

У Трампа готовят переговоры с Путиным
У Трампа готовят переговоры с Путиным
18:46 798
Требование США к Сербии
Требование США к Сербии
18:18 1539
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия все еще актуально
12:15 7061
Об истоках революции: не повезло с лидером, подвело сельское хозяйство, не родилась промышленность
Об истоках революции: не повезло с лидером, подвело сельское хозяйство, не родилась промышленность копаем глубже
15:15 2872
Экобедствие: пять тысяч тонн мазута на дне Черного моря
Экобедствие: пять тысяч тонн мазута на дне Черного моря
16:45 1841
Америка не справляется с пожарами: число жертв растет, тысячи эвакуированных
Америка не справляется с пожарами: число жертв растет, тысячи эвакуированных обновлено 16:16
16:16 4736
Призыв Турции к арабским странам
Призыв Турции к арабским странам обновлено 15:45
15:45 4825
Пашинян готовится выполнить еще одно требование Алиева. Когда и как?
Пашинян готовится выполнить еще одно требование Алиева. Когда и как? наш комментарий
14:38 6019
Россия больше не защитник Армении… Путь Азербайджана на Мегри открыт
Россия больше не защитник Армении… Путь Азербайджана на Мегри открыт горячая тема
04:39 14273
Еще один итог 2024 года: госструктуры в Азербайджане чинят авторам кинокартин всевозможные препятствия
Еще один итог 2024 года: госструктуры в Азербайджане чинят авторам кинокартин всевозможные препятствия
14:54 2220
На что рассчитывает Армения без России?
На что рассчитывает Армения без России? главная тема
03:00 7829
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться