Советник Трампа о Гренландии: Рассматриваем все варианты, включая силовой

Избранный президент США Дональд Трамп готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, не исключая и силовой сценарий.

Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала ABC.

«Президент Трамп всегда оставляет доступными все варианты, - сказал он в ответ на вопрос о возможности применения военной силы для разрешения ситуации с датской автономией. - Есть ряд способов, которые мы можем использовать, чтобы изменить существующие соглашения. Мы слышим от жителей Гренландии, что они продвигают вопрос независимости, что открывает множество других возможностей, однако президент Трамп, в отличие от своего предшественника, не собирается исключать какие-либо варианты».