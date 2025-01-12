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Советник Трампа о Гренландии: Рассматриваем все варианты, включая силовой

19:33 1545

Избранный президент США Дональд Трамп готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, не исключая и силовой сценарий.

Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала ABC.

«Президент Трамп всегда оставляет доступными все варианты, - сказал он в ответ на вопрос о возможности применения военной силы для разрешения ситуации с датской автономией. - Есть ряд способов, которые мы можем использовать, чтобы изменить существующие соглашения. Мы слышим от жителей Гренландии, что они продвигают вопрос независимости, что открывает множество других возможностей, однако президент Трамп, в отличие от своего предшественника, не собирается исключать какие-либо варианты».

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