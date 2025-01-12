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Советник Трампа заявил, что Крым останется у России

20:05 2096

Война в Украине должна закончиться дипломатически, но нереалистично ожидать, что россиян удастся вытеснить со всех захваченных территорий Украины.

Об этом в интервью ABC News заявил Майкл Уолтц, советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности США.

Майкл Уолтц

По его словам, это начинают понимать и другие. «Нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, включая Крым. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю важным, что весь мир начинает ее признавать», — сказал он.

Также Уолтц отметил, что новая американская администрация настаивает на снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет.

Уолтц выразил надежду, что Украина и Россия смогут договориться о режиме прекращения огня на фронте, который мог бы стать «невероятным положительным шагом с обеих сторон» в направлении непосредственно мирных переговоров.

Уолтц подчеркнул, что войну нужно закончить, чтобы она не затянула в себя весь мир, как уже втянула КНДР.

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