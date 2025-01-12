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У самолета из Москвы в Ереван во время полета закончилось топливо

20:37 1840

Вылетевший из Москвы в Ереван самолет совершил экстренную посадку в Махачкале, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пассажиры рассказали об объявлении во время полета о том, что зона закрытого воздушного пространства расширена. Из-за того, что ее пришлось облетать, у лайнера закончилось топливо. В Махачкале воздушное судно должны были дозаправить.

Накануне самолету из Москвы в Дубай пришлось вернуться в аэропорт вылета. По данным российских Telegram-каналов, десятки пассажиров отказались продолжать полет на неотремонтированном лайнере. 

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