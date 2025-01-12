Фидан обсудил с Лавровым Украину и Сирию

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

По словам собеседника агентства, министры обсудили события в Сирии и на Украине.

«В ходе разговора обсуждались вопросы, связанные с событиями в Сирии, Украине, а также тема энергетической безопасности», — сказал источник ТАСС.

Других подробностей переговоров он не привел.