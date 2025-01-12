США предлагают 25 миллионов за голову Мадуро. Зачем она им?

США повысили награду за поимку венесуэльского диктатора Николаса Мадуро до 25 миллионов долларов. В 2020 году они установили за ту же самую голову 15 миллионов, обвинив ее хозяина в наркотерроризме. В этот раз поводом стала пародия на инаугурацию этого деятеля, который наплевал на закон, международное осуждение и непризнание в мире своей победы на июльских выборах. Он их, как известно, блистательным образом проиграл, набрав вдвое меньше голосов, чем кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес. Последний, как сообщал haqqin.az, собирался в минувшую пятницу прибыть в Венесуэлу, чтобы принять свою присягу, но из-за угрозы ареста отменил поездку. В результате Мадуро начал свой третий по счету президентский срок, который закончится в 2031 году. Церемонию его вступления в должность проигнорировали все президенты Латинской Америки — в Каракас прибыли лишь лидеры Кубы и Никарагуа.

История показывает, что когда нет управы на такого рода диктатора, то он лишь наглеет. После выборов в стране в ходе столкновений с полицией и вооруженными бандами на службе режима, так называемыми colectivos, были убиты 28 человек, 200 были ранены и 2400 задержаны. Но дальше будет только хуже. Режим готовит конституционную реформу, которая, как говорят венесуэльские дипломаты и правозащитники, приведет к «никарагуализации» страны. В Латинской Америке существует трио стран, славящихся попранием свободы и элементарных демократических норм — Куба, Венесуэла и Никарагуа. Из них в Никарагуа самый зверский режим. На Кубе существует хоть какая-то, хотя и очень узкая щелка для выражения несогласия с властями. В Венесуэле действуют хоть какие-то неправительственные организации и, пусть находящиеся под давлением властей, независимые СМИ. В Никарагуа в прошлом бравый повстанец Даниэль Ортега вместе со своей супругой Росарио Мурильо, по совместительству вице-президентом, поэтессой-эротоманкой, дамой крайне жестокой, превратили страну в настоящий концлагерь, где любое проявление недовольства карается пожизненным заключением или, в лучшем случае, высылкой из страны. Исключений нет ни для кого — ни для политиков, ни для журналистов, ни для священнослужителей.

«Мадуро хотел провести выборы по модели Уго Чавеса (допускавшей определенную свободу и диссидентские голоса – ред.), но предпочел в конце концов модель Ортеги», - говорит Артуро Макфилдс, в прошлом посол Никарагуа в Организации американских государств. В таких условиях речи о каких-либо новых переговорах властей Венесуэлы с США не может быть в принципе. Так как же будет реагировать администрация Дональда Трампа на новую «модель» Мадуро? Поднимать награду до 100 миллионов за его голову? Вновь введет жесткие экономические санкции, предполагающие запрет на поставки венесуэльской нефти в США? Отберет лицензию у единственной американской компании Chevron, которая работает на нефтяных полях Венесуэлы? Трамп и его советники молчат. Ни слова не проронил после позорной инаугурации Мадуро и Илон Маск, который имеет мнение по поводу всего на свете. Сейчас он сосредоточен на борьбе с британским премьером Киром Стармером, которого обвиняет в том, что тот не боролся с городскими бандами, которые насиловали девочек-подростков. В годы Джо Байдена с Мадуро заигрывали, не желая отказываться от венесуэльской нефти. Параллельно велись переговоры с латиноамериканскими странами с левыми режимами — Бразилией, Колумбией и Мексикой, чтобы те нашли управу на Мадуро. Но они и раньше занимали двуручную позицию.

Да, эти три страны сейчас не прислали на инаугурацию своих президентов. А в приватных разговорах их дипломатические представители признают, что выборы в июле были фарсом. Однако на церемонии были послы этих государств. Как пишет известный латиноамериканский обозреватель Андрес Оппенгеймер, «они фактически благословили Мадуро на царствование». В таких условиях, при молчаливом отстранении США и довольно благоприятном отношении левых, наркорежим Николаса Мадуро может существовать до морковкина заговенья. Или пока рак на горе не свиснет. Но ведь он может и свиснуть. Я в недавней статье писал, что две страны — Венесуэла и Куба, как сиамские близнецы, - падет одна и обязательно потащит за собой другую. Агенты Кубы захватили Министерство обороны и все секретные службы Венесуэлы, они присутствуют в каждой военной казарме страны. В 2013 году именно Гавана утвердила преемника Уго Чавеса. На эту должность претендовал нынешний министр внутренних дел Диосдадо Кабельо, главарь наркоклана «Картель солнц», однако кубинцы решили, что более предпочтительнее для них будет полностью покорный Мадуро.