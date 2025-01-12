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Экс-представитель Госдепа призвал разделить Украину

20:52 903

Лучшим компромиссом для Украины будет признание, что она не может военным путем вернуть захваченные Россией территории, заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью YouTube-каналу The Cipher Brief.

В качестве примера, как может быть реализован раздел Украины, он привел ситуацию с Восточной Германией после Второй мировой войны.

«В Конституции Германии было сказано, что объединение всех немецких земель не будет осуществлено военным путем, и действительно, Восточная Германия существовала как независимое государство... 40 лет, прежде чем Германия снова была объединена», — сказал Волкер.

Восточная Германия находилась под управлением советской военной администрации с 1945 по 1949 год. Это были Саксония, Тюрингия, Галле-Мерзебург, Магдебург, Анхальт, Бранденбург, Мекленбург и Передняя Померания. Это закончилось образованием двух германских государств — ФРГ (23 мая 1949 года) на западе и ГДР (7 октября 1949 года) на востоке Германии.

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