Генерал Курилла встретился с главой Генштаба Йемена

Командующий CENTCOM генерал Майкл Курилла в Саудовской Аравии встретился с генерал-лейтенантом Сагиром Хамудом бин Азизом, начальником штаба йеменских вооруженных сил. Об этом сообщила израильская газета «ХаАрец».

Лидеры обсудили усилия по укреплению сотрудничества в области безопасности и борьбе с региональными угрозами, такими как поддерживаемые Ираном хуситы, их нападения на военные и коммерческие суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Они также обсудили стратегии по повышению оперативных возможностей вооруженных сил Йемена.