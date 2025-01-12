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Генерал Курилла встретился с главой Генштаба Йемена

21:05 399

Командующий CENTCOM генерал Майкл Курилла в Саудовской Аравии встретился с генерал-лейтенантом Сагиром Хамудом бин Азизом, начальником штаба йеменских вооруженных сил. Об этом сообщила израильская газета «ХаАрец».

Лидеры обсудили усилия по укреплению сотрудничества в области безопасности и борьбе с региональными угрозами, такими как поддерживаемые Ираном хуситы, их нападения на военные и коммерческие суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Они также обсудили стратегии по повышению оперативных возможностей вооруженных сил Йемена.

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