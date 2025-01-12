USD 1.7000
EUR 1.7502
RUB 1.6626
Подписаться на уведомления
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Новость дня
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…

Турция сорвала планы Ирана и РПК

21:22 374

Иран заключил соглашение с организацией YPG/PKK (Рабочая партия Курдистана и ее сирийское ответвление) о поставке ей 1 500 дронов-камикадзе для использования против турецких военных объектов. Об этом пишет турецкая газета Yeni Şafak.

Утверждается, что соглашение было достигнуто на секретной встрече в Ираке, при этом PKK первоначально требовала 2 000 дронов.

Однако доставка дронов была сорвана из-за усиленного контроля Турции, которая активно отслеживает возможные поставки в приграничной зоне. В ответ PKK разработала стратегию поэтапной доставки вооружений в Сирию с целью скрыть их и избежать преследования со стороны турецких властей.

Идет подготовка к встрече Трампа и Путина
Идет подготовка к встрече Трампа и Путина обновлено 19:40
19:40 3376
Ушел Асад - пришел мир
Ушел Асад - пришел мир новый поворот
14:13 3564
У самолета из Москвы в Ереван во время полета закончилось топливо
У самолета из Москвы в Ереван во время полета закончилось топливо
20:37 1859
Новое заявление президента Сербии: газ из Азербайджана снова пойдет
Новое заявление президента Сербии: газ из Азербайджана снова пойдет
17:44 3681
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур… главная тема; все еще актуально
13:54 6871
Советник Трампа заявил, что Крым останется у России
Советник Трампа заявил, что Крым останется у России
20:05 2103
Советник Трампа о Гренландии: Рассматриваем все варианты, включая силовой
Советник Трампа о Гренландии: Рассматриваем все варианты, включая силовой
19:33 1551
Требование США к Сербии
Требование США к Сербии
18:18 3112
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия все еще актуально
12:15 7853
Об истоках революции: не повезло с лидером, подвело сельское хозяйство, не родилась промышленность
Об истоках революции: не повезло с лидером, подвело сельское хозяйство, не родилась промышленность копаем глубже
15:15 3601
Экобедствие: пять тысяч тонн мазута на дне Черного моря
Экобедствие: пять тысяч тонн мазута на дне Черного моря
16:45 2504

ЭТО ВАЖНО

Идет подготовка к встрече Трампа и Путина
Идет подготовка к встрече Трампа и Путина обновлено 19:40
19:40 3376
Ушел Асад - пришел мир
Ушел Асад - пришел мир новый поворот
14:13 3564
У самолета из Москвы в Ереван во время полета закончилось топливо
У самолета из Москвы в Ереван во время полета закончилось топливо
20:37 1859
Новое заявление президента Сербии: газ из Азербайджана снова пойдет
Новое заявление президента Сербии: газ из Азербайджана снова пойдет
17:44 3681
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур… главная тема; все еще актуально
13:54 6871
Советник Трампа заявил, что Крым останется у России
Советник Трампа заявил, что Крым останется у России
20:05 2103
Советник Трампа о Гренландии: Рассматриваем все варианты, включая силовой
Советник Трампа о Гренландии: Рассматриваем все варианты, включая силовой
19:33 1551
Требование США к Сербии
Требование США к Сербии
18:18 3112
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия все еще актуально
12:15 7853
Об истоках революции: не повезло с лидером, подвело сельское хозяйство, не родилась промышленность
Об истоках революции: не повезло с лидером, подвело сельское хозяйство, не родилась промышленность копаем глубже
15:15 3601
Экобедствие: пять тысяч тонн мазута на дне Черного моря
Экобедствие: пять тысяч тонн мазута на дне Черного моря
16:45 2504
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться