Турция сорвала планы Ирана и РПК

Иран заключил соглашение с организацией YPG/PKK (Рабочая партия Курдистана и ее сирийское ответвление) о поставке ей 1 500 дронов-камикадзе для использования против турецких военных объектов. Об этом пишет турецкая газета Yeni Şafak.

Утверждается, что соглашение было достигнуто на секретной встрече в Ираке, при этом PKK первоначально требовала 2 000 дронов.

Однако доставка дронов была сорвана из-за усиленного контроля Турции, которая активно отслеживает возможные поставки в приграничной зоне. В ответ PKK разработала стратегию поэтапной доставки вооружений в Сирию с целью скрыть их и избежать преследования со стороны турецких властей.