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Польша поддерживает идею Трампа

21:41 1687

Варшава поддерживает требование избранного президента США Дональда Трампа к странам НАТО тратить 5% ВВП на оборону, даже если некоторым членам Альянса понадобится 10 лет, чтобы достичь этой цели.

Об этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил Financial Times.

Как отмечает газета, Косиняк-Камыш сказал, что его страна «может стать трансатлантическим связующим звеном между этим вызовом, поставленным президентом Трампом, и его реализацией в Европе».

Косиняк-Камыш считает, что новая цель является «важным тревожным сигналом» для НАТО. «Достижение цели Трампа займет еще одно десятилетие, но я думаю, что его не стоит критиковать за то, что он поставил действительно амбициозную цель, потому что в противном случае некоторые страны продолжат дебаты о том, действительно ли нужны большие расходы», – заявил глава Минобороны Польши.

После начала войны России и Украины в 2022 году Польша удвоила свои расходы на армию и закупила вооружения на миллиарды долларов, в основном у США и Южной Кореи.

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