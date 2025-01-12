В Берлине вспоминали немецких коммунистов. Полиции досталось

Об этом информирует Deutsche Welle со ссылкой на данные полиции.

На ежегодной акции памяти коммунистических лидеров начала XX века Розы Люксембург и Карла Либкнехта в Берлине в воскресенье, 12 января, участники шествия традиционно нападали на полицейских, в том числе используя флагштоки.

«Арестовано более 20 человек, возбуждено 10 предварительных дел. На данный момент 17 наших сотрудников получили ранения», - говорится в сообщении полиции Берлина в соцсети Х по итогам митинга.

Там отмечается также, что демонстранты неоднократно скандировали «криминальные и антиполицейские кричалки». Кроме того, были использованы баннеры «криминального содержания» и применялась незаконная пиротехника. Во время ряда задержаний подозреваемых часть участников оказала «яростное сопротивление» и атаковала представителей власти, заявили в полиции, в отдельных случаях ей пришлось применять «физическую силу и перцовый газ».

Год назад на аналогичной акции был ранен 21 полицейский.

Коммунисты Карл Либкнехт и Роза Люксембург, арестованные после провала организованного ими коммунистического восстания, были застрелены в Берлине без суда и следствия 15 января 1919 года. Убившие их военные не понесли никакого наказания. Каждый год в середине января демонстранты проводят шествия, в завершении которых возлагают красные гвоздики к Мемориалу социалистов на центральном кладбище Фридрихсфельде в Берлине.