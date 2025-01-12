Зеленский обратился к союзникам: Выполняйте свои обещания!

Зеленский заявил, что за последнюю неделю российские войска нанесли сотни ударов по Украине, было использовано около 700 авиабомб и более 600 ударных беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников выполнить все данные ими обещания по поставкам оружия, в том числе для противодействия российским воздушным ударам, информирует Reuters.

«Каждую неделю российская война продолжается только потому, что российская армия сохраняет способность терроризировать Украину и использовать свое превосходство в небе», – написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Он призвал союзников Украины выполнять уже достигнутые договоренности. «Решения, принятые на саммите НАТО в Вашингтоне, а также на встречах в Рамштайне относительно ПВО для Украины, до сих пор не реализованы в полной мере», – сказал Зеленский.

На этой неделе лидер Украины заявил, что обсудил с партнерами и Соединенными Штатами возможность предоставления Украине лицензий на производство систем ПВО и ракет.