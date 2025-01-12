Зеленский показал допрос северокорейских пленных
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео допроса военных из КНДР, которых взяли в плен в Курской области РФ, и заявил, что Украина готова возвращать их на родину в рамках обмена на украинских пленных в России.
«Кроме первых захваченных в плен солдат из Северной Кореи, бесспорно, будут и другие… И ни у кого в мире не должно остаться сомнений, что российская армия зависит от военной помощи КНДР. Путин начал три года назад с ультиматумов НАТО и попытки переписать историю, а теперь он не может без такой военной помощи от Пхеньяна. Украина готова передавать Ким Чен Ыну его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России», - говорится в публикации президента Украины в Facebook.
На видео один из пленных отрицательно качает головой на вопрос, знал ли он, что воюет против Украины. По словам переводчика, пленному говорили, что он едет просто на тренировку. Он также сначала сказал, что хочет остаться жить в Украине, однако потом добавил, что сделает «как ему скажут». Вместе с тем другой пленный утвердительно кивнул на вопрос, хочет ли он вернуться в Северную Корею.
11 января Владимир Зеленский и СБУ сообщили, что украинские военные взяли в плен в Курской области двух военных из Северной Кореи.