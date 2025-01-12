Зеленский показал допрос северокорейских пленных

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео допроса военных из КНДР, которых взяли в плен в Курской области РФ, и заявил, что Украина готова возвращать их на родину в рамках обмена на украинских пленных в России.

«Кроме первых захваченных в плен солдат из Северной Кореи, бесспорно, будут и другие… И ни у кого в мире не должно остаться сомнений, что российская армия зависит от военной помощи КНДР. Путин начал три года назад с ультиматумов НАТО и попытки переписать историю, а теперь он не может без такой военной помощи от Пхеньяна. Украина готова передавать Ким Чен Ыну его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России», - говорится в публикации президента Украины в Facebook.