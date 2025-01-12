Планы новой Сирии: бесплатное образование и никакого «обожествления правителя»

Об этом заявил министр просвещения в переходном правительстве Назир аль-Кадири в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Новые власти Сирии стремятся к тому, чтобы сделать образование в стране бесплатным.

«Правительство стремится сделать образование бесплатным - это право каждого сирийца. Мы работаем над новым образовательным проектом, который отвечает чаяниям сирийского народа», - заявил он.

По словам министра, в Сирии насчитываются 350 тысяч учителей. «Ежемесячный оклад сирийского учителя составляет всего лишь $20. Предпринимаются шаги, чтобы его повысить», - заявил он.

Аль-Кадири также сказал, что новые образовательные программы Сирии будут отличаться тем, что в них не будет обожествления лидера страны: «В новых образовательных программах, которые обсуждаются, нет места обожествлению правителя».

По словам главы ведомства, «национальное образование было направлено на служение целям и идеям партии «Баас». Мы внесем необходимые изменения в образовательные программы, чтобы избавиться от наследия режима, который разрушил Сирию и отбросил ее назад».

Министр отметил, что «нам досталось 20 тысяч школ, половина которых полностью или частично разрушена. А некоторые школы, пригодные для учебы, нуждаются в восстановлении».