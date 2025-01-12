USD 1.7000
EUR 1.7502
RUB 1.6626
Подписаться на уведомления
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Новость дня
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…

Планы новой Сирии: бесплатное образование и никакого «обожествления правителя»

23:24 258

Новые власти Сирии стремятся к тому, чтобы сделать образование в стране бесплатным.

Об этом заявил министр просвещения в переходном правительстве Назир аль-Кадири в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

«Правительство стремится сделать образование бесплатным - это право каждого сирийца. Мы работаем над новым образовательным проектом, который отвечает чаяниям сирийского народа», - заявил он.

По словам министра, в Сирии насчитываются 350 тысяч учителей. «Ежемесячный оклад сирийского учителя составляет всего лишь $20. Предпринимаются шаги, чтобы его повысить», - заявил он.

Аль-Кадири также сказал, что новые образовательные программы Сирии будут отличаться тем, что в них не будет обожествления лидера страны: «В новых образовательных программах, которые обсуждаются, нет места обожествлению правителя».

По словам главы ведомства, «национальное образование было направлено на служение целям и идеям партии «Баас». Мы внесем необходимые изменения в образовательные программы, чтобы избавиться от наследия режима, который разрушил Сирию и отбросил ее назад».

Министр отметил, что «нам досталось 20 тысяч школ, половина которых полностью или частично разрушена. А некоторые школы, пригодные для учебы, нуждаются в восстановлении».

Оппозиция Турции готова к досрочным выборам президента
Оппозиция Турции готова к досрочным выборам президента
23:41 36
Зеленский обратился к союзникам: Выполняйте свои обещания!
Зеленский обратился к союзникам: Выполняйте свои обещания!
22:29 1625
Идет подготовка к встрече Трампа и Путина
Идет подготовка к встрече Трампа и Путина обновлено 19:40
19:40 5078
Ушел Асад - пришел мир
Ушел Асад - пришел мир новый поворот
14:13 4331
У самолета из Москвы в Ереван во время полета закончилось топливо
У самолета из Москвы в Ереван во время полета закончилось топливо
20:37 4535
Новое заявление президента Сербии: газ из Азербайджана снова пойдет
Новое заявление президента Сербии: газ из Азербайджана снова пойдет
17:44 4551
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур… главная тема; все еще актуально
13:54 8101
Советник Трампа заявил, что Крым останется у России
Советник Трампа заявил, что Крым останется у России
20:05 3535
Советник Трампа о Гренландии: Рассматриваем все варианты, включая силовой
Советник Трампа о Гренландии: Рассматриваем все варианты, включая силовой
19:33 2241
Требование США к Сербии
Требование США к Сербии
18:18 3953
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия все еще актуально
12:15 8391

ЭТО ВАЖНО

Оппозиция Турции готова к досрочным выборам президента
Оппозиция Турции готова к досрочным выборам президента
23:41 36
Зеленский обратился к союзникам: Выполняйте свои обещания!
Зеленский обратился к союзникам: Выполняйте свои обещания!
22:29 1625
Идет подготовка к встрече Трампа и Путина
Идет подготовка к встрече Трампа и Путина обновлено 19:40
19:40 5078
Ушел Асад - пришел мир
Ушел Асад - пришел мир новый поворот
14:13 4331
У самолета из Москвы в Ереван во время полета закончилось топливо
У самолета из Москвы в Ереван во время полета закончилось топливо
20:37 4535
Новое заявление президента Сербии: газ из Азербайджана снова пойдет
Новое заявление президента Сербии: газ из Азербайджана снова пойдет
17:44 4551
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур… главная тема; все еще актуально
13:54 8101
Советник Трампа заявил, что Крым останется у России
Советник Трампа заявил, что Крым останется у России
20:05 3535
Советник Трампа о Гренландии: Рассматриваем все варианты, включая силовой
Советник Трампа о Гренландии: Рассматриваем все варианты, включая силовой
19:33 2241
Требование США к Сербии
Требование США к Сербии
18:18 3953
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия
Азербайджан приостановил поставки газа в Сербию и Болгарию: причина обнаружена на дне Каспия все еще актуально
12:15 8391
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться