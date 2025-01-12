Оппозиция Турции готова к досрочным выборам президента

Председатель крупнейшей турецкой оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель заявил о готовности оппозиции к досрочным президентским выборам в любое время, даже на следующей неделе. Его слова приводит Habertürk.

Как сообщает телеканал, Озель призвал Эрдогана, допустившего ранее возможность своего переизбрания, незамедлительно выдвинуть свою кандидатуру. Он заявил, что для проведения досрочных выборов достаточно решения 360 депутатов парламента, и его партия готова поддержать такое решение немедленно.

Озель также указал на ранее предложенные оппозицией сроки проведения выборов — конец октября — начало ноября 2025 года, предлагая Эрдогану самому выбрать удобную дату — март или октябрь.