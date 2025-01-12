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У Израиля новый посол в Азербайджане

12 января 2025, 23:50 1442

Правительство Израиля 12 января утвердило 12 кандидатур новых послов и консулов еврейского государства за рубежом, рекомендованных комиссией назначения глав зарубежных миссий и представленных лично главой израильского МИД Гидеоном Сааром, пишут израильские СМИ.

Это первые назначения Саара с момента его вступления в должность в начале ноября. Среди назначенцев и новый посол Израиля в Азербайджане. Теперь представлять еврейское государство в Азербайджане будет Ронен Краус, который занимает должность директора отдела Евразии израильского МИД.

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И снова о новом президентском сроке Эрдогана
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00:14 1531
У Израиля новый посол в Азербайджане
У Израиля новый посол в Азербайджане
12 января 2025, 23:50 1443
Оппозиция Турции готова к досрочным выборам президента
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Зеленский обратился к союзникам: Выполняйте свои обещания!
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12 января 2025, 22:29 2892
Идет подготовка к встрече Трампа и Путина
Идет подготовка к встрече Трампа и Путина обновлено 19:40
12 января 2025, 19:40 5925
Ушел Асад - пришел мир
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12 января 2025, 14:13 4703
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У самолета из Москвы в Ереван во время полета закончилось топливо
12 января 2025, 20:37 5934
Новое заявление президента Сербии: газ из Азербайджана снова пойдет
Новое заявление президента Сербии: газ из Азербайджана снова пойдет
12 января 2025, 17:44 5037
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