У Израиля новый посол в Азербайджане

Правительство Израиля 12 января утвердило 12 кандидатур новых послов и консулов еврейского государства за рубежом, рекомендованных комиссией назначения глав зарубежных миссий и представленных лично главой израильского МИД Гидеоном Сааром, пишут израильские СМИ.

Это первые назначения Саара с момента его вступления в должность в начале ноября. Среди назначенцев и новый посол Израиля в Азербайджане. Теперь представлять еврейское государство в Азербайджане будет Ронен Краус, который занимает должность директора отдела Евразии израильского МИД.