И снова о новом президентском сроке Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет в третий раз баллотироваться на пост главы государства, воспользовавшись соответствующим конституционным положением.

«В соответствии со статьей 116/3 Конституции существует исключительная возможность выдвижения кандидатуры президента Эрдогана. Речь о его выдвижении может появиться в повестке дня во второй половине 2027 года», - написал Учум в X.

Советник опроверг наличие связи между возможным выдвижением Эрдогана и реализуемыми в настоящее время в Турции инициативами по решению курдского вопроса, за счет чего, как считают некоторые в Турции, действующий президент может набрать очки перед выборами. Между этими двумя вопросами, по словам Учума, «не может быть связи ни временной, ни по существу».

Второй срок Эрдогана на посту главы Турции после перехода страны к президентской форме правления истекает в 2028 году.

Накануне Реджеп Тайип Эрдоган шутя допустил, что выставит свою кандидатуру на президентских выборах в 2028 году. Выступая на митинге в городе Шанлыурфа с известным турецким исполнителем Ибрагимом Татлысесом, Эрдоган ответил на вопрос последнего по поводу участия в предстоящих президентских выборах: «Если ты «за», то и я «за».