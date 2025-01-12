У Макрона все плохо с рейтингом

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона в начале года упала до показателя в 21%, что почти достигает его исторически низкого показателя в 20%, который был отмечен в период протестного движения «желтых жилетов» 2018-2019 гг.

Такие данные своего опроса по заказу издания La Tribune dimanche опубликовала исследовательская компания Ipsos, уточнив, что глава Франции потерял за месяц два процентных пункта.