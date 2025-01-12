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У Макрона все плохо с рейтингом

00:34 535

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона в начале года упала до показателя в 21%, что почти достигает его исторически низкого показателя в 20%, который был отмечен в период протестного движения «желтых жилетов» 2018-2019 гг.

Такие данные своего опроса по заказу издания La Tribune dimanche опубликовала исследовательская компания Ipsos, уточнив, что глава Франции потерял за месяц два процентных пункта.

Согласно итогам опроса Ipsos, рейтинг премьер-министра Франсуа Байру составляет 20%, это самая низкая с начала второго президентского срока Макрона оценка главы правительства в начале его полномочий. Байру отстает от показателей своих предшественников в аналогичный период. Так, популярность Габриэля Атталя была оценена в начале его функций в 37%, Мишеля Барнье - в 34% и Элизабет Борн - в 27%.

В рейтинге потенциальных преемников Макрона на пост президента лидируют глава фракции «Национального объединения» в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен и председатель той же партии Жордан Барделла.

Из представителей левого политического фланга главным претендентом на роль главы государства назвали экс-президента Франсуа Олланда.

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Идет подготовка к встрече Трампа и Путина
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12 января 2025, 19:40 5927
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