Действующий президент Хорватии Зоран Миланович получает 74,66% голосов избирателей по итогам прошедшего второго тура выборов главы государства после обработки данных с 99,48% избирательных участков.

По ее информации, на основании данных, поступивших с 6 720 из 6 755 избирательных участков, Миланович набирает 1 114 383 голоса избирателей (74,66%). Независимый кандидат Драган Приморац, которого поддерживает правящая партия «Хорватское демократическое содружество», получает 378 172 голоса (25,34%). Явка избирателей составила 44,16%.

В первом туре, проведенном 29 декабря, Милановичу не хватило 1% голосов для переизбрания на второй президентский срок. Его ближайший соперник Приморац набрал тогда 19,4%.

Зоран Миланович занимает пост президента Хорватии с 2020 года. До 2016-го возглавлял Социал-демократическую партию Хорватии. Миланович известен критикой Киева, звучавшей и до начала полномасштабной войны РФ против Украины, предоставления военной помощи Украине со стороны ЕС и введения санкций против Москвы.

Его противник во втором туре выборов Драган Приморац - педиатр, судебный эксперт, специалист в области медицинской генетики, с 2003 по 2009 год занимал пост министра науки, образования и спорта Хорватии. За это время он принял ряд решений, которые были направлены на увеличение доступности образования и были положительно восприняты населением.