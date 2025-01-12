USD 1.7000
EUR 1.7502
RUB 1.6626
Подписаться на уведомления
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Новость дня
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…

Действующий президент побеждает на выборах в Хорватии

00:43 355

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович получает 74,66% голосов избирателей по итогам прошедшего второго тура выборов главы государства после обработки данных с 99,48% избирательных участков.

Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.

Зоран Миланович

По ее информации, на основании данных, поступивших с 6 720 из 6 755 избирательных участков, Миланович набирает 1 114 383 голоса избирателей (74,66%). Независимый кандидат Драган Приморац, которого поддерживает правящая партия «Хорватское демократическое содружество», получает 378 172 голоса (25,34%). Явка избирателей составила 44,16%.

В первом туре, проведенном 29 декабря, Милановичу не хватило 1% голосов для переизбрания на второй президентский срок. Его ближайший соперник Приморац набрал тогда 19,4%.

Зоран Миланович занимает пост президента Хорватии с 2020 года. До 2016-го возглавлял Социал-демократическую партию Хорватии. Миланович известен критикой Киева, звучавшей и до начала полномасштабной войны РФ против Украины, предоставления военной помощи Украине со стороны ЕС и введения санкций против Москвы.

Его противник во втором туре выборов Драган Приморац - педиатр, судебный эксперт, специалист в области медицинской генетики, с 2003 по 2009 год занимал пост министра науки, образования и спорта Хорватии. За это время он принял ряд решений, которые были направлены на увеличение доступности образования и были положительно восприняты населением.

Драган Приморац
В Батуми и Тбилиси протесты: есть задержанные
В Батуми и Тбилиси протесты: есть задержанные видео
01:14 303
США предлагают 25 миллионов за голову Мадуро. Зачем она им?
США предлагают 25 миллионов за голову Мадуро. Зачем она им? наша корреспонденция
12 января 2025, 20:44 2510
Пашинян готовится выполнить еще одно требование Алиева. Когда и как?
Пашинян готовится выполнить еще одно требование Алиева. Когда и как? наш комментарий
12 января 2025, 14:38 8360
И снова о новом президентском сроке Эрдогана
И снова о новом президентском сроке Эрдогана
00:14 1537
У Израиля новый посол в Азербайджане
У Израиля новый посол в Азербайджане
12 января 2025, 23:50 1444
Оппозиция Турции готова к досрочным выборам президента
Оппозиция Турции готова к досрочным выборам президента
12 января 2025, 23:41 1818
Зеленский обратился к союзникам: Выполняйте свои обещания!
Зеленский обратился к союзникам: Выполняйте свои обещания!
12 января 2025, 22:29 2894
Идет подготовка к встрече Трампа и Путина
Идет подготовка к встрече Трампа и Путина обновлено 19:40
12 января 2025, 19:40 5928
Ушел Асад - пришел мир
Ушел Асад - пришел мир новый поворот
12 января 2025, 14:13 4704
У самолета из Москвы в Ереван во время полета закончилось топливо
У самолета из Москвы в Ереван во время полета закончилось топливо
12 января 2025, 20:37 5939
Новое заявление президента Сербии: газ из Азербайджана снова пойдет
Новое заявление президента Сербии: газ из Азербайджана снова пойдет
12 января 2025, 17:44 5041

ЭТО ВАЖНО

В Батуми и Тбилиси протесты: есть задержанные
В Батуми и Тбилиси протесты: есть задержанные видео
01:14 303
США предлагают 25 миллионов за голову Мадуро. Зачем она им?
США предлагают 25 миллионов за голову Мадуро. Зачем она им? наша корреспонденция
12 января 2025, 20:44 2510
Пашинян готовится выполнить еще одно требование Алиева. Когда и как?
Пашинян готовится выполнить еще одно требование Алиева. Когда и как? наш комментарий
12 января 2025, 14:38 8360
И снова о новом президентском сроке Эрдогана
И снова о новом президентском сроке Эрдогана
00:14 1537
У Израиля новый посол в Азербайджане
У Израиля новый посол в Азербайджане
12 января 2025, 23:50 1444
Оппозиция Турции готова к досрочным выборам президента
Оппозиция Турции готова к досрочным выборам президента
12 января 2025, 23:41 1818
Зеленский обратился к союзникам: Выполняйте свои обещания!
Зеленский обратился к союзникам: Выполняйте свои обещания!
12 января 2025, 22:29 2894
Идет подготовка к встрече Трампа и Путина
Идет подготовка к встрече Трампа и Путина обновлено 19:40
12 января 2025, 19:40 5928
Ушел Асад - пришел мир
Ушел Асад - пришел мир новый поворот
12 января 2025, 14:13 4704
У самолета из Москвы в Ереван во время полета закончилось топливо
У самолета из Москвы в Ереван во время полета закончилось топливо
12 января 2025, 20:37 5939
Новое заявление президента Сербии: газ из Азербайджана снова пойдет
Новое заявление президента Сербии: газ из Азербайджана снова пойдет
12 января 2025, 17:44 5041
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться