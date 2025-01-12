«Талибан» как новое оружие Индии против Пакистана

Все-таки внешняя политика Нью-Дели во многом напоминает Болливуд. Те же зажигательные песни и виртуозные танцы, те же «мыльные оперы», когда непонятно, кто кому кем приходится. Словом, «сегодня на экране – завтра в дипломатии». В прошлом Индия активно поддерживала в Афганистане «Северный альянс», который сражался против талибов. Затем – одной из первых поддержала оккупацию страны американцами и всячески выстраивала отношения с проамериканским афганским правительством. После прихода к власти талибов в августе 2021 года Индия аннулировала все существующие афганские визы, в том числе для студентов, которые силой пытались вернуться в Индию для продолжения образования. Сегодня она официально не признает администрацию талибов и на всех углах Нью-Дели заявляет, что ее принципиальная позиция - это «инклюзивность афганского правительства и соблюдение прав женщин». А без этого никакие переговоры невозможны.

В 2007, 2014 и 2021 индийская разведка подготовила для Нью-Дели три обширных доклада, суть которых сводилась к нескольким тезисам. Во-первых, талибы – это международный терроризм. Во-вторых, они – продукт пакистанской разведки ISI. И, в-третьих, выстраивание с ними нормальных отношений не только невозможно в силу их антииндийской направленности, но и вообще нецелесообразно, поскольку шансы на успех у них минимальны, народ Афганистана их не примет, а если они чего-то в стране и добьются, то будут сметены восстанием населения. Все три этих доклада были из серии «пальцем в небо». Но, тем не менее, они задали антиталибский тренд в индийском истеблишменте, который с какой-то детской доверчивостью относится к любым сообщениям своей разведки, не относясь к ним критически, но строя на них свою внешнюю политику как на некоей неоспоримой истине. К тому же они идеально ложились на антимусульманский тренд и великоиндусский национализм, который продвигает Нарендра Моди, с точки зрения которого все мусульмане – это варвары, нанесшие ущерб великой индийской цивилизации. А потому они не заслуживают внимания Нью-Дели и имеют только одно право – принимать к исполнению его рекомендации.

Но стоило возникнуть противоречиям между афганскими талибами и Пакистаном, стоило начаться продуктивному и взаимовыгодному сотрудничеству между Кабулом и Пекином, связи между которыми, кстати, были установлены задолго до прихода «Талибана» к власти, как «принципиальность» Нью-Дели испарилась со скоростью высыхания утренней росы под жарким индийским солнцем. И началась индо-талибская камасутра. Только с начала 2024 года индусы поставили талибам: - 50 000 тонн пшеницы; - 300 тонн медикаментов; - 40 000 литров пестицидов; - 100 млн доз вакцины против полиомиелита; - 11 000 гигиенических наборов для борьбы с наркозависимостью. И обещают еще. При условии, что те: a) продолжат обострение с Пакистаном; b) согласятся получать помощь и гуманитарные грузы через ирано-индийский порт Чахбехар вместо китайско-пакистанского Гвадара; c) свернут сотрудничество с Китаем, место которого займет индийский бизнес.