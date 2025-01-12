В Батуми и Тбилиси протесты: есть задержанные

В Батуми в воскресенье в ходе акции протеста задержаны восемь человек, сообщил журналистам начальник батумского городского управления полиции Аджарии Ираклий Дгебуадзе.

По информации грузинских СМИ, ситуация на митинге протеста у Дома правительства Аджарии обострилась после подключения к протестующим прибывших из Тбилиси лидеров оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Элене Хоштария и Гиоргия Киртадзе. По данным грузинских СМИ, Хоштария и Киртадзе задержаны полицейскими.

Накануне в Батуми на акции протеста против политики властей также были задержаны десять ее участников, четверо из которых были освобождены под подписку в ближайшие дни явиться в суд.

Стычки между полицейскими и участниками акции протеста произошли в воскресенье и в Тбилиси у ресторана «Бабило», где проходила корпоративная встреча судей. Как сообщил журналистам заместитель начальника патрульной полиции Грузии Серги Бзишвили, на акции у ресторана были задержаны несколько участников акции.

«Задержанные незаконно перекрыли проезжую часть дороги, бросали в полицейских яйца, оскорбляли их», - сказал Бзишвили.