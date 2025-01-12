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Городские бои в Часовом Яру

01:37 731

В городе Часов Яр Донецкой области идут уличные бои, россияне захватили огнеупорный комбинат, а также заняли микрорайоны Новый и Октябрьский. Об этом сообщает военный обозреватель Deep State.

«Трудная ситуация также и в районе Северный, где противник пытается закрепиться с целью дальнейшего продвижения на западные окраины города», – передаёт паблик.

Deep State сообщает, что со стороны россиян идут постоянные попытки штурма.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов 12 января заявлял, что «в Часовом Яру идут активные городские бои… Тактика противника довольно проста: он пытается каждый раз перегруппироваться, накопить силы и ударить снова».

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что россияне постоянно наносят по городу удары дронами и авиабомбами. «В городе не осталось ни одного уцелевшего здания. Битва за Часов Яр продолжается», - говорится в сообщении Генштаба.

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