Городские бои в Часовом Яру

В городе Часов Яр Донецкой области идут уличные бои, россияне захватили огнеупорный комбинат, а также заняли микрорайоны Новый и Октябрьский. Об этом сообщает военный обозреватель Deep State.

«Трудная ситуация также и в районе Северный, где противник пытается закрепиться с целью дальнейшего продвижения на западные окраины города», – передаёт паблик.

Deep State сообщает, что со стороны россиян идут постоянные попытки штурма.