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Круг вокруг сирийских курдов сжимается

Отдел информации
01:41 791

Энтони Блинкен, покидающий через неделю пост госсекретаря США, назвал «законной обеспокоенностью» протесты Турции, вызванные присутствием на севере Сирии вооруженных формирований РПК/ОНС/СДС, и попросил время для решения этой проблемы.

Анкара же, в свою очередь, настойчиво и во всеуслышание заявляет о решимости провести военную операцию.

США, по словам Блинкена, готовы обеспечить безопасное возвращение на родину иностранных боевиков, входящих в состав СДС, что будет соответствовать интересам всех сторон. Что же касается судьбы местных участников вооруженной группировки, то их американцы предполагают интегрировать в формирующуюся сейчас регулярную армию Сирии.

Что сказал Блинкен? И чем ответил Фидан?

Тем не менее, спустя сутки после заявления Блинкена, Министерство национальной обороны Турции вновь подтвердило решимость провести операцию в Сирии.

В тот же день контр-адмирал Зеки Актюрк, советник по связям с прессой и общественностью Министерства национальной обороны Турции, сделал аналогичное заявление на пресс-конференции в рамках учений «Голубая Родина-2025».

А несколько дней назад министр иностранных дел Хакан Фидан сообщил, что передал через американских посредников руководителям РПК/ОНС ультиматум Турции, но получил ответ, что складывать оружие террористы не намерены.

Помимо этого, официальная Анкара с возмущением отреагировала на заявления главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро, встречавшегося несколько дней назад в Дамаске с лидером нового сирийского правительства Ахмадом аль-Шараа.

На пресс-конференции в Стамбуле Хакан Фидан, реагируя на высказывания Барро, назвал Францию «маленьким государством, прячущимся за спиной США» и подчеркнул, что Анкара не намерена всерьез принимать заявления Парижа.

Хакан Фидан дал понять, что отсутствие соглашения между Дамаском и СДС сделает неизбежной проведение военной операции.

«Мы не можем жить с такой угрозой, как РПК/ОНС, - подчеркнул глава МИД Турции. - Либо шаг будет предпринят кем-то другим, либо мы сделаем его сами».

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