Как власти создают пробки на проспекте Нефтчиляр

Некоторые эксперты haqqin.az выразили негодование тем фактом, что новая «зебра», проложенная буквально в нескольких метрах от подземного перехода, приведет к еще большим заторам на и без того перегруженном проспекте Нефтчиляр.

Регулируемый наземный пешеходный переход и велодорожки для переезда на Приморский бульвар, установленные на пересечении проспекта Нефтчиляр и улицы Азиза Алиева, вызвали у жителей Баку неоднозначную реакцию.

Действительно, этот проспект является одним из самых широких в Баку, и за время, в течение которого включен красный свет светофора, пешеходы едва успевают его пересечь. Если же увеличить время для перехода на 10-15 секунд, то замедлится и без того невысокий темп движения автотранспорта.

С этим мнением согласен дежуривший у перехода работник дорожной полиции, с которым поговорил корреспондент haqqin.az.

«На этом участке «зеленый» для автотранспорта включен довольно долго, - отметил он. - В результате с обеих сторон проспекта скапливается масса людей, часть из которых физически не успевает перейти дорогу. Как следствие, водители машин вынуждены ждать, пока пешеходы не перейдут на другую сторону, что приводит к скапливанию автотранспорта и еще большей плотности трафика».

Отметим, что расположенный рядом с новой «зеброй» старый подземный переход имеет ряд бесспорных преимуществ. Во-первых, пользование подземными переходами на сто процентов безопасно, не говоря уже о том, что они, как правило, оснащены пандусами для инвалидов и маломобильных граждан.

Ну а во-вторых, чем больше оборудованных наземных переходов, тем ниже скорость на дорогах и, соответственно, тем больше заторов.

С тем, что созданный на пересечении проспекта Нефтчиляр и улицы Азиза Алиева наземный пешеходный переход создаст задержки для автомобилей, согласен и эксперт по транспорту Эльданиз Джафаров.