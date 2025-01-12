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Как власти создают пробки на проспекте Нефтчиляр

мы спрашиваем, эксперты отвечают
Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az
01:46 1182

Регулируемый наземный пешеходный переход и велодорожки для переезда на Приморский бульвар, установленные на пересечении проспекта Нефтчиляр и улицы Азиза Алиева, вызвали у жителей Баку неоднозначную реакцию.

Некоторые эксперты haqqin.az выразили негодование тем фактом, что новая «зебра», проложенная буквально в нескольких метрах от подземного перехода, приведет к еще большим заторам на и без того перегруженном проспекте Нефтчиляр.

Вопрос на засыпку: зачем нужна зебра рядом с подземным переходом?

Действительно, этот проспект является одним из самых широких в Баку, и за время, в течение которого включен красный свет светофора, пешеходы едва успевают его пересечь. Если же увеличить время для перехода на 10-15 секунд, то замедлится и без того невысокий темп движения автотранспорта.

С этим мнением согласен дежуривший у перехода работник дорожной полиции, с которым поговорил корреспондент haqqin.az.

«На этом участке «зеленый» для автотранспорта включен довольно долго, - отметил он. - В результате с обеих сторон проспекта скапливается масса людей, часть из которых физически не успевает перейти дорогу. Как следствие, водители машин вынуждены ждать, пока пешеходы не перейдут на другую сторону, что приводит к скапливанию автотранспорта и еще большей плотности трафика».

Отметим, что расположенный рядом с новой «зеброй» старый подземный переход имеет ряд бесспорных преимуществ. Во-первых, пользование подземными переходами на сто процентов безопасно, не говоря уже о том, что они, как правило, оснащены пандусами для инвалидов и маломобильных граждан.

Ну а во-вторых, чем больше оборудованных наземных переходов, тем ниже скорость на дорогах и, соответственно, тем больше заторов.

С тем, что созданный на пересечении проспекта Нефтчиляр и улицы Азиза Алиева наземный пешеходный переход создаст задержки для автомобилей, согласен и эксперт по транспорту Эльданиз Джафаров.

В то же время в интервью нашей редакции эксперт отметил, что для людей с ограниченными физическими возможностями, которых в стране примерно 5 процентов, новая «зебра» на проспекте Нефтчиляр является альтернативой подземному переходу. К слову, альтернативность и инклюзивность – это мировые тренды развития крупных городов. Новый наземный переход является также выходом для людей, пользующихся велосипедами, скутерами и другими микромобильными средствами передвижения.

«Современная городская мобильность диктует увеличение малогабаритных электрических средств передвижения, - подчеркнул Эльданиз Джафаров. - Полагаю, у нового перехода временно можно удлинить режим работы «красного» на светофоре, чтобы людям было удобнее переходить дорогу. Согласен, это приведет к еще более плотному движению на проспекте Нефтчиляр. Но так будет не всегда. Как и все современные мегаполисы, Баку постепенно входит в эру скутеров, велосипедов, электросамокатов и т.д. В ближайшем будущем бакинцы будут все чаще пользоваться средствами микромобильности, а это значит, что автомобильный трафик и пробки на дорогах будут понемногу сходить на нет».

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