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Китаю и Индии придется искать новых поставщиков нефти

01:59 575

Китайские и индийские НПЗ будут закупать больше нефти на Ближнем Востоке, в Африке и Северной и Южной Америке. Это приведет к росту цен на нефть и стоимости фрахта, поскольку новые санкции, введенные США против российских нефтепроизводителей и «теневого флота», затрудняют поставки нефти основным клиентам Москвы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на трейдеров и аналитиков.

10 января Минфин США ввел санкции в отношении российских нефтедобывающих компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также 183 судов, которые перевозят российскую нефть. Многие танкеры использовались для отправки нефти в Индию и Китай. Некоторые танкеры также перевозили нефть из подсанкционного Ирана, напоминает агентство.

Экспорт российской нефти сильно пострадает от новых санкций, которые заставят китайские независимые НПЗ сократить объемы переработки, сообщили агентству два китайских торговых источника на условиях анонимности. Среди судов, попавших под новые санкции, - 143 танкера, на которых в прошлом году было перевезено более 530 миллионов баррелей российской нефти, это около 42% от общего объема экспорта нефти по морю, говорится в сообщении ведущего аналитика по грузовым перевозкам компании Kpler Мэтта Райта. Из них около 300 миллионов баррелей было отправлено в Китай, большая часть остального объема – в Индию, добавил он.

За 11 месяцев прошлого года импорт российской нефти в Индию вырос на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, составив 1,764 млн баррелей в сутки, или 36% от общего объема индийского импорта. Объем импорта в Китай, включая поставки по трубопроводам, за тот же период вырос на 2%, составив 99,09 млн метрических тонн (2,159 млн баррелей в сутки), или 20% от общего объема импорта.

Китай импортирует в основном российскую нефть сорта ВСТО, продаваемую выше предельного уровня цен, в то время как Индия закупает в основном нефть марки Urals.

Спотовые цены на ближневосточные, африканские и бразильские сорта нефти уже выросли в последние месяцы на фоне растущего спроса со стороны Китая и Индии, поскольку поставки российской и иранской нефти сократились и стали дороже, сообщают источники.

«Цены на ближневосточные сорта нефти уже растут, – сказал представитель индийской нефтеперерабатывающей компании. – У нас нет другого выхода, кроме как перейти на ближневосточную нефть. Возможно, нам придется покупать и американскую нефть».

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