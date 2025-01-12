Многотысячный митинг против отмены выборов президента

Массовая акция протеста под лозунгом «Митинг за демократию», организованная партией «Альянс за объединение румын», прошла в Бухаресте. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Участники требовали отмены решения Конституционного суда (КС), аннулировавшего итоги президентских выборов. По словам лидера партии Джордже Симиона, участвовало порядка 100 тыс. человек. Мероприятие длилось более 10 часов. Протестующие организовали шествие по городу к зданию правительства и резиденции президента.

Как передает Reuters, демонстранты призывали к отставке действующего президента страны Клауса Йоханниса. Официально полномочия Йоханниса истекли 21 декабря, однако он остается в кресле главы государства, пока не будет определено имя его преемника.

10 января несколько тысяч человек вышли к зданию Конституционного суда Румынии, протестуя против отмены результатов первого тура выборов президента страны.

6 декабря Конституционный суд Румынии объявил недействительными итоги первого тура голосования на выборах президента страны. Согласно этим результатам, ультраправый пророссийский политик Кэлин Джорджеску набрал 23% голосов и должен был побороться за пост президента во втором туре с правой центристкой Еленой Ласкони. Решение об отмене результатов было принято после того, как офис президента Румынии заявил о наличии разведданных, подтверждающих влияние на выборы в пользу Джорджеску. В числе прочего упоминалась партизанская кампания на видеоплатформе TikTok с «манипулированными» инфлюенсерами, а также более 85 000 кибератак. Разведка заявила, что Румыния является целью «агрессивных» гибридных действий России, включая кибератаки, утечки информации и диверсии. В ЕС начали расследование предполагаемых манипуляций.

Лидеры правящей коалиции в составе Социал-демократической партии, Национал-либеральной партии и Демократического союза венгров решили заново провести первый тур 4 мая.