«Сделай первый шаг» с Kontakt, раздели скидочную цену на части до 24 месяцев

Но главное новшество впереди. Эта кампания в корне поменяет ваше представление о выгодной покупке. Потому что наряду с годом поменялись и кредитные условия в Kontakt. Теперь с возможностью разделить скидочную стоимость товара на части до 24 месяцев покупки станут еще более выгодными и доступными. В частности, скидочную цену в таких товарных категориях, как смартфоны, ноутбуки, наушники, смарт-часы, телевизоры, бытовая техника, посуда и домашний текстиль, можно разделить на части до 18 месяцев, а мебель – на части до 24 месяцев.

Среди прочего вы можете воспользоваться следующими выгодными предложениями.

Смартфон iPhone 16 Pro 128 Гб – за 3000 манатов вместо 3300 ;

128 Гб – за манатов вместо ; Смарт-телевизор Hisense с диагональю 109 см – за 850 манатов вместо 1200 ;

с диагональю 109 см – за манатов вместо ; Стиральная машина Beko с максимальной загрузкой в 7 кг – за 600 манатов вместо 900 ;

с максимальной загрузкой в 7 кг – за вместо ; Фритюрница Philips с объемом 5,6 л. – за 260 манатов вместо 600 ;

с объемом 5,6 л. – за манатов вместо ; Диван Arizona с базой и механизмом кровати за 420 манатов вместо 600.

Каждый день – новый товар, каждый день – новая возможность. Если ты каждый раз откладывал покупку, пришла пора сделать первый шаг. Может быть, шанс, который вы ищете, находится на расстоянии всего одного шага или клика от вас! Чтобы узнать это, рекомендуем вам посетить ближайший магазин Kontakt или сайт kontakt.az до 21 января.