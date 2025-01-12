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«Сделай первый шаг» с Kontakt, раздели скидочную цену на части до 24 месяцев

10:07 599

Kontakt открывает новый календарный год скидочной кампанией. В первой кампании нового года сеть радует покупателей скидками до 50% при наличной покупке.

Но главное новшество впереди. Эта кампания в корне поменяет ваше представление о выгодной покупке. Потому что наряду с годом поменялись и кредитные условия в Kontakt. Теперь с возможностью разделить скидочную стоимость товара на части до 24 месяцев покупки станут еще более выгодными и доступными. В частности, скидочную цену в таких товарных категориях, как смартфоныноутбукинаушникисмарт-часытелевизорыбытовая техникапосуда и домашний текстиль, можно разделить на части до 18 месяцев, а мебель – на части до 24 месяцев.

Среди прочего вы можете воспользоваться следующими выгодными предложениями.

Каждый день – новый товар, каждый день – новая возможность. Если ты каждый раз откладывал покупку, пришла пора сделать первый шаг. Может быть, шанс, который вы ищете, находится на расстоянии всего одного шага или клика от вас! Чтобы узнать это, рекомендуем вам посетить ближайший магазин Kontakt или сайт kontakt.az до 21 января

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