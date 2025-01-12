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Директор ФБР уходит из-за Трампа

10:12 1344

Кристофер Рэй подал в отставку с поста директора Федерального бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов. Причиной он назвал нежелание втягивать ведомство в политическую борьбу с администрацией Дональда Трампа.

В интервью телеканалу Рэй отметил, что принял трудное решение, поскольку новоизбранный президент Трамп планирует изменить работу ведомства и заявил о намерении его уволить.

«Мое решение уйти из ФБР, должен вам сказать, было одним из самых тяжелых решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. (...) Однако новоизбранный президент четко дал понять, что намерен внести изменения, и по закону он может это сделать по любой причине или без причины вообще», - сказал глава ведомства.

По словам Рэя, «лучше всего для Бюро было бы попытаться сделать это упорядоченно, чтобы не втягивать ФБР еще глубже в борьбу».

В интервью он также заявил, что не собирается влиять на решение Трампа относительно кандидатур на назначение в его администрацию.

«Факты и закон руководят расследованиями, а не политика или партийные предпочтения», - сказал он о работе ФБР.

Рэй, в частности, руководил крупнейшим делом в истории ФБР - атакой на Капитолий в 2021 году. Однако Трамп пообещал помиловать многих из 1500 человек, которым были выдвинуты обвинения.

После того как Рэй покинет свою должность, исполнять обязанности директора ФБР будет его непосредственный заместитель Пол Эбейт.

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