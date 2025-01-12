Россия «не собирается нападать на страны НАТО и не строит таких агрессивных планов», заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

«Отношения между Россией и HATO сейчас не просто в самой низкой точке с момента окончания холодной войны. Альянсом был взят однозначный курс на противодействие нашей стране и сдерживание якобы исходящей от нас угрозы. Происходит это во всех сферах и по всем азимутам, - сказал он. - Россия никогда не стремилась к ухудшению отношений с HATO. Вина за их деградацию полностью лежит на альянсе. Мы не собираемся нападать на натовские страны и не строим таких агрессивных планов».

По его словам, «для чрезвычайных случаев у России и HATO сохраняются так называемые горячие линии связи и возможности для экстренных контактов». «Что же касается нормальных контактов и механизмов диалога, которые могли бы задействоваться для поиска путей снижения напряженности, - от них альянс отказался. Это был не наш выбор. Еще в 2014 году в одностороннем порядке натовцы прекратили сотрудничество с нами в Совете Россия - НАТО по военной и гражданской линиям», - добавил Масленников.