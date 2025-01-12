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Украина обрела преимущество благодаря дронам

10:27 1790

Силы обороны Украины впервые с момента широкомасштабного вторжения РФ могут иметь преимущество над россиянами в использовании танков. Но оно фиксируется не на всей линии боевого соприкосновения, а только на определенных участках фронта, передает Forbes.

По данным американского журнала, такое танковое преимущество со стороны ВСУ достигается благодаря использованию беспилотников, которые отгоняют российские танки за километры от линии фронта, и заставляют действовать только с прикрытых замаскированных позиций в отдалении от передовой.

В Forbes отметили, что из-за таких ограничений танки российской армии по сути становятся неточными гаубицами, а не боевыми машинами для ведения штурма, что было запланировано разработчиками техники.

В публикации американского журнала указывается, что украинские танки могут подъехать прямо к линии соприкосновения, чтобы непосредственно ударить по целям противника из своих пушек и пулеметов.

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