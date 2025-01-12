Северокорейские солдаты гибнут как мухи

Около 300 северокорейских военных погибли в Курской области, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейскую разведку.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, общие потери среди северокорейских войск в регионе — около 3000 человек, из которых 300 погибли и 2700 получили ранения.

Эти числа в разведке назвали «огромными потерями» и заявили, что армия КНДР «не понимает современные методы ведения конфликта».

В ведомстве также прокомментировали видеозапись допроса двух северокорейских пленных, которую 12 января опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. По их информации, двое военных служили в КНДР в Главном управлении разведки.