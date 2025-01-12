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Швеция отправляет военные корабли в Балтику

11:16 462

Правительство Швеции приняло решение направить три своих военно-морских корабля и один самолет ВВС для участия в операции НАТО по наблюдению за Балтийским морем.

«Целью операции под командованием НАТО является защита подводных кабелей от повреждений», - сообщил в воскресенье портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Шведские корабли еще не приступили к миссии наблюдения. Крайний срок их участия еще не установлен, решение об этом примет командование мониторинговых операций НАТО.

Одновременно портал напоминает, что в пятницу министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что НАТО направит два корабля для наблюдения за кабелями.

Вопрос об усилении присутствия НАТО в Балтийском море возник в связи повреждением 25 декабря в Финском заливе финляндско-эстонского электрокабеля Estlink 2 и четырех телекоммуникационных кабелей в Финском заливе. По подозрению в причастности к их повреждению 28 декабря Финляндия наложила арест на зарегистрированный на Островах Кука танкер Eagle S, который, по утверждению властей Финляндии и Эстонии, является частью «теневого флота» России.

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