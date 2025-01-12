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Сирия не разрешила России забрать свое вооружение

11:24 1402

Российское судно «Спарта», известное своими связями с Министерством обороны РФ и транспортировкой военного оборудования, не может пришвартоваться в сирийском порту Тартус уже более пяти дней, согласно данным MarineTraffic от 10 января.

Эта задержка ставит под угрозу попытки России эвакуировать военное оборудование и вооружение из Сирии.

Тартус является единственной зарубежной военно-морской базой России, которая сыграла ключевую роль в поддержке режима Асада. После падения режима российские силы перебросили значительное количество техники на базу.

«Спарта» вышла из Балтийска в Калининградской области 11 декабря и достигла сирийского побережья 5 января. Однако судно дрейфует у берегов Тартуса без разрешения на швартовку.

Вполне возможно, что новое сирийское правительство отказало судну в доступе в порт. В таком случае единственная возможность эвакуации (например, в Ливию) - военная база Хмеймим в районе Хомса.

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