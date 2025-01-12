Эта история началась в 1994 году, когда зарубежные инвесторы начали в Баку реконструкцию старой мельницы, и охватывает 30-летний период, отражая как лучшие, так и худшие стороны происходящего в Азербайджане. Хотя возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева к власти в 1993 году улучшило положение Азербайджана, на тот момент (то есть в 1994 году) ситуация оставалась сложной: средняя месячная заработная плата была ниже 50 долларов, страна устала от войны, а иностранные инвестиции были жизненно необходимы. По данным Международного валютного фонда, в том году валютные резервы Центрального банка составляли менее 2 миллионов долларов. Несмотря на это, семья Мудуроглу увидела потенциал Азербайджана и его народа и решила поддержать молодое и развивающееся тюркское государство. Худшая сторона состоит в следующем

В 2006 году, когда иностранные инвесторы из Великобритании и США начали строительство здания Landmark III, им сообщили, что для завершения проекта они должны бесплатно передать не менее 51 процента акций Landmark I, II и III представителю высокопоставленного государственного чиновника. Когда инвесторы отказались, строительство Landmark III было приостановлено. Это привело к потере более 600 высокооплачиваемых рабочих мест для азербайджанцев. В 2007 году строительные работы возобновились, но из-за незаконного вмешательства в процесс и нарушения прав собственности объект до 2019 года находился в состоянии серьезных финансовых трудностей. За этот период азербайджанским банкам, включая Международный банк Азербайджана (теперь - ABB) и ОАО «Аграркредит», было выплачено более 70 миллионов долларов в виде кредитов и процентов. Опасаясь международного скандала, который мог бы возникнуть из-за банкротства столь заметного объекта с иностранными инвестициями, в 2019 году было принято решение передать 50 процентов акций Landmark III ОАО «Аграркредит» в рамках реструктуризации кредитного долга. Однако, получив акции бесплатно, ОАО «Аграркредит» отказалось реструктурировать долг. Напротив, компания потребовала, чтобы инвесторы продали оставшиеся 50 процентов акций всего за 11 миллионов долларов. Когда инвесторы отказались, ОАО «Аграркредит» пригрозило забрать не только Landmark III, но и здания Landmark I и II.

Лучшая сторона в следующем Фотографии, сделанные в 1994 году, показывают здание мельницы до начала реконструкции. В 1997 году, завершив реставрацию, инвесторы открыли здание под названием Landmark I, которое стало местом размещения посольств, международных финансовых институтов и крупных корпораций. Позже были построены Landmark II (2002 год) и Landmark III (2009 год), которые также привлекли высококлассных арендаторов. В 1997 году после завершения реставрации старой мельницы объект получил название Landmark I. Среди его арендаторов оказались многочисленные посольства, международные финансовые институты и крупные международные компании. Уже к 1999 году Landmark I стал восьмым крупнейшим налогоплательщиком страны и принес Азербайджану свыше 10 миллионов долларов в виде стабильной валютной выручки. С введением в эксплуатацию зданий Landmark II в 2002 году и Landmark III в 2009 году эти объекты также быстро наполнились высококлассными арендаторами. К 2025 году комплекс Landmark в целом обеспечил Азербайджан стабильной валютной выручкой в размере от 100 до 200 миллионов долларов.