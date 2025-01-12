Что происходит в бизнес-центре Landmark?
Эта история началась в 1994 году, когда зарубежные инвесторы начали в Баку реконструкцию старой мельницы, и охватывает 30-летний период, отражая как лучшие, так и худшие стороны происходящего в Азербайджане. Хотя возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева к власти в 1993 году улучшило положение Азербайджана, на тот момент (то есть в 1994 году) ситуация оставалась сложной: средняя месячная заработная плата была ниже 50 долларов, страна устала от войны, а иностранные инвестиции были жизненно необходимы. По данным Международного валютного фонда, в том году валютные резервы Центрального банка составляли менее 2 миллионов долларов. Несмотря на это, семья Мудуроглу увидела потенциал Азербайджана и его народа и решила поддержать молодое и развивающееся тюркское государство.
Худшая сторона состоит в следующем
В 2006 году, когда иностранные инвесторы из Великобритании и США начали строительство здания Landmark III, им сообщили, что для завершения проекта они должны бесплатно передать не менее 51 процента акций Landmark I, II и III представителю высокопоставленного государственного чиновника. Когда инвесторы отказались, строительство Landmark III было приостановлено. Это привело к потере более 600 высокооплачиваемых рабочих мест для азербайджанцев.
В 2007 году строительные работы возобновились, но из-за незаконного вмешательства в процесс и нарушения прав собственности объект до 2019 года находился в состоянии серьезных финансовых трудностей. За этот период азербайджанским банкам, включая Международный банк Азербайджана (теперь - ABB) и ОАО «Аграркредит», было выплачено более 70 миллионов долларов в виде кредитов и процентов.
Опасаясь международного скандала, который мог бы возникнуть из-за банкротства столь заметного объекта с иностранными инвестициями, в 2019 году было принято решение передать 50 процентов акций Landmark III ОАО «Аграркредит» в рамках реструктуризации кредитного долга. Однако, получив акции бесплатно, ОАО «Аграркредит» отказалось реструктурировать долг. Напротив, компания потребовала, чтобы инвесторы продали оставшиеся 50 процентов акций всего за 11 миллионов долларов. Когда инвесторы отказались, ОАО «Аграркредит» пригрозило забрать не только Landmark III, но и здания Landmark I и II.
Лучшая сторона в следующем
Фотографии, сделанные в 1994 году, показывают здание мельницы до начала реконструкции. В 1997 году, завершив реставрацию, инвесторы открыли здание под названием Landmark I, которое стало местом размещения посольств, международных финансовых институтов и крупных корпораций. Позже были построены Landmark II (2002 год) и Landmark III (2009 год), которые также привлекли высококлассных арендаторов.
В 1997 году после завершения реставрации старой мельницы объект получил название Landmark I. Среди его арендаторов оказались многочисленные посольства, международные финансовые институты и крупные международные компании. Уже к 1999 году Landmark I стал восьмым крупнейшим налогоплательщиком страны и принес Азербайджану свыше 10 миллионов долларов в виде стабильной валютной выручки.
С введением в эксплуатацию зданий Landmark II в 2002 году и Landmark III в 2009 году эти объекты также быстро наполнились высококлассными арендаторами. К 2025 году комплекс Landmark в целом обеспечил Азербайджан стабильной валютной выручкой в размере от 100 до 200 миллионов долларов.
6 августа 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев в одном из своих телевизионных выступлений сказал: «Мы должны предоставлять иностранным и местным инвесторам бизнес-планы — вот есть территория, вот предприятие, иди и приватизируй. Если стратегический инвестор вложит в него крупные средства, можно приватизировать объект за символическую цену. Главное, чтобы была гарантия серьезных вложений. Только так мы можем запустить эти предприятия. У нас в Баку осталось много разрушенных объектов советской эпохи с большими территориями. На этих землях можно создавать новые промышленные предприятия, соблюдая экологические стандарты, или реализовывать крупные градостроительные проекты... Сейчас в центре города у нас множество полуразрушенных и заброшенных промышленных объектов. Надо привлекать инвесторов, чтобы они за свой счет благоустраивали территорию, создавали общественные зоны и строили здания. Это нужно для развития бизнеса».
Президент завершил свое выступление следующими словами: «Работайте честно, чтобы ваша совесть была спокойна, и чтобы зарабатывали только честные деньги. В Азербайджане достаточно возможностей для того, чтобы зарабатывать честно».
Заключение
Если бы государственные чиновники следовали советам президента, которые он регулярно дает, Азербайджан мог бы стать еще более процветающей страной. Однако нежелание соблюдать указания главы государства и игнорирование незаконных действий привели к тому, что Landmark III, один из самых успешных проектов с иностранными инвестициями в стране, был фактически «выставлен на торги». Хотя здания Landmark защищены международным договором, подписанным Азербайджаном и Всемирным банком в 1992 году, что обязует государство защищать иностранные инвестиции от незаконных действий, эта защита оказалась недостаточной. В результате семья Мудуроглу, будучи вынужденной защищать свои инвестиции и репутацию Азербайджана на международной арене, обратилась в Международный арбитражный суд ICSID в рамках Вашингтонской конвенции. Высококвалифицированная юридическая комиссия рассмотрит вопрос о том, было ли нарушение имущественных прав инвесторов законным с точки зрения международного права.
Очевидно, что некоторые государственные чиновники неверно истолковали выступление президента от 2020 года, а также его многочисленные заявления за последние 20 лет. Они упускают из виду, что фраза «В Азербайджане достаточно возможностей», произнесенная президентом, относится не только к государственным служащим, но и к местным и иностранным инвесторам. Тем, кто действительно заинтересован в долгосрочном будущем Азербайджана, следует выяснить, почему через три года после начала работы Landmark I стал восьмым крупнейшим налогоплательщиком страны, а Landmark III, несмотря на выплату 77 миллионов долларов государственным банкам за 15 лет работы, по-прежнему имеет предполагаемую задолженность в размере 70 миллионов долларов. Также необходимо задать вопрос: кто за последние 20 лет извлек выгоду из незаконных действий против семьи Мудуроглу, и кто продолжит получать выгоду, если Landmark III будет продан на аукционе по цене, составляющей лишь треть его реальной стоимости? Кроме того, следует установить, кто на самом деле владеет центром аукционов, какой государственный чиновник стоит за этим и в каком министерстве он работает.
Ответы на эти вопросы помогут гражданам Азербайджана понять основные препятствия на пути развития страны. Несомненно, ключевая проблема заключается в том, что государственные чиновники игнорируют рекомендации президента Ильхама Алиева по развитию экономики и созданию благоприятной бизнес-среды.
Инвесторы Landmark и семья Мудуроглу высоко ценят постоянную поддержку президента Ильхама Алиева в вопросах предпринимательства и его экономическую политику, направленную на создание благоприятной инвестиционной среды. Они обращаются к руководству страны с просьбой содействовать прекращению незаконных действий, начатых против них.