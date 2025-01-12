Синвар умер, да здравствует Синвар!

Мухаммед Синвар стал новым лидером терорристической организации ХАМАС, пишет The Wall Street Journal.

Мухаммед - младший брат погибшего в октябре главы ХАМАС Яхьи Синвара. Ранее возглавлял боевое крыло организации — группировку «Бригады Иззэддина аль-Кассама». Издание сообщает, что новый лидер начал активную вербовку бойцов в секторе Газа, втягивая Израиль в войну на истощение.

Яхья Синвар был убит в октябре прошлого года в результате удара израильской армии по сектору Газа.