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Синвар умер, да здравствует Синвар!

11:40 766

Мухаммед Синвар стал новым лидером терорристической организации ХАМАС, пишет The Wall Street Journal.

Мухаммед - младший брат погибшего в октябре главы ХАМАС Яхьи Синвара. Ранее возглавлял боевое крыло организации — группировку «Бригады Иззэддина аль-Кассама». Издание сообщает, что новый лидер начал активную вербовку бойцов в секторе Газа, втягивая Израиль в войну на истощение.

Яхья Синвар был убит в октябре прошлого года в результате удара израильской армии по сектору Газа.

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